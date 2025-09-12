El curioso trabajo de los fotógrafos de Google Maps: ¿cuánto cobran en España?

Dentro del mundo de la fotografía se ha convertido en un submundo cada vez más importante: los llamados fotógrafos de Google Maps, aquellos cuyos encargos se utilizan dentro de la aplicación de navegación del gigante americano. Pero, ¿cómo funciona exactamente y cuánto cobran en España?

Los sueldos de los fotógrafos de Google Maps

Para empezar, estos fotógrafos no suelen ser empleados directos de Google (aunque hay casos en los que sí), y suelen trabajar por encargo y cobrando a cada cliente de manera individual. En la mayoría de casos se trata de fotógrafos autónomos que realizan estos encargos como cualquier otro.

Entre sus funciones se encuentran la de realizar recorridos virtuales con fotos 360 grados de negocios, establecimientos turísticos y espacios públicos, permitiendo que los usuarios que utilizan Google Maps puedan explorar estos lugares desde cualquier parte del mundo; sólo se necesita un dispositivo con acceso a la plataforma.

Capturar imágenes panorámicas, editarlas y publicarlas en Google Maps, en colaboración con negocios locales, suele ser lo más habitual. Hoy en día, resulta fundamental para algunos establecimientos tener una fuerte presencia digital, y contar con estos servicios es de suma importancia.

Al tratarse de encargos individuales, estos fotógrafos de Google Maps no suelen tener salarios establecidos, pero por proyectos de gran tamaño (espacios de 1000 m2 o más), sus precios suelen comenzar desde los 700 euros por cada recorrido virtual y publicación, junto a algunas fotos adicionales.

Algunos de los fotógrafos más destacados en el mundo de Google Maps suelen llegar a cobrar cifras que oscilan entre los 2000 y los 6000 euros por encargo, algunos de ellos internacionales, y se han reportado casos de sesiones de más de 10.000 euros para algunos grandes clientes.