El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça

Aunque desde hace unos días sonaba con fuerza el fichaje de João Cancelo por el FC Barcelona, su futuro seguía siendo todo un misterio. Sin embargo, Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, ha reconocido este miércoles que no cuenta con el lateral portugués y ha abierto la puerta a su salida al Barça: "Cancelo no está en nuestros planes y el club está trabajando en ello".

Además, Deco, director deportivo del club catalán, también ha confirmado la negociación: "Estamos ultimando el acuerdo. Aún no ha pasado el reconocimiento médico, pero João llegará pronto a Barcelona. Hay algunos detalles contractuales, pero en teoría, cerraremos el acuerdo".

El club blaugrana habría conseguido una operación que parecía imposible. A falta de confirmación oficial, el Barcelona anunciará a finales de esta semana la incorporación del futbolista para los próximos seis meses.

El futbolista de 31 años ya vistió la camiseta azulgrana entre 2023 y 2024, dejando una buena impresión por su capacidad para jugar en ambas bandas y aportar tanto en defensa como en ataque. Su regreso responde a una necesidad urgente: la lesión de larga duración de Andreas Christensen, que dejó al equipo con bajas en la defensa.

Aunque todavía no es oficial, su fichaje no ha pasado desapercibido. Entre los mensajes de bienvenida ha destacado uno muy especial, el de la madre de Malcolm, el exfutbolista brasileño con quien Cancelo coincidió como compañero en el Al‑Hilal.

En su comunicado, la mujer define a Cancelo como "el mejor lateral derecho del mundo", destacando su grandeza y su "humildad ilimitada", y le desea toda la felicidad en esta nueva etapa en Cataluña.

Además, la madre de Malcolm expresa su ilusión por verlo dejar su huella en la historia del Barça, cerrando con un emotivo: "Viva el Barcelona… Viva Cancelo".