El curioso estilo de vida de Ferran Adrià, chef: "Gasto 30.000 euros al año en restaurantes"

En España, cuando hablamos de chef's y de gastronomía, no podemos evitar nombrar la figura de Ferran Adrià, reconocido mundialmente por ser el cocinero y copropietario de elBulli, situado en Cala Montjoi, Roses. Además, es considerado el pionero en la cocina de vanguardia.

Hace unos días, el chef catalán presentó el libro 'Plan Genhesis. Plan de empresa para la restauración gastronómica' en el espacio All in One de CaixaBank, en Madrid. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de elBullifoundation.

Prioridades a la hora de gastar

Durante su participación en el podcast ‘Búscate la vida’, mantuvo una conversación muy interesante con el empresario José Elías y el creador de contenido Eric Ponce. Allí dejó claras sus prioridades. Disfruta enormemente de salir a comer, hasta el punto de afirmar: "No tengo coche, pero gasto 30.000 euros al año solo en restaurantes", decía. Y añadía: "Lo que me costaría tener un coche más o menos bueno, lo compenso con otras cosas", añade.

Más allá de la gastronomía, Adrià también compartió otra de sus grandes aficiones: viajar. Suele recibir invitaciones para participar en conferencias, y acepta bajo ciertas condiciones que le permitan disfrutar al máximo de la experiencia. Prefiere alojarse en hoteles de alta categoría, donde pueda descansar y aprovechar la estancia.

En este sentido, explicaba su forma de organizar estos viajes: "Si voy a México porque me dan un premio y hago una conferencia, solo les pido una cosa: quedarme una semana y que me busquen un buen hotel. No cobro, pero me pego una vida de viajes guais que me cuestan muy poco dinero. Muy poco dinero para lo que yo me podría gastar".

Prioriza su vida

El chef también reflexionó sobre su estilo de vida, que combina una gran dedicación al trabajo con la capacidad de disfrutar de ciertos placeres. Se considera una persona muy trabajadora, pero que ha sabido construir su propio modelo de vida, priorizando lo que realmente le importa.

De hecho, explicó el esfuerzo que ha habido detrás de su trayectoria profesional: "Esto es mi vida. Y la gente me dice: '¿cómo lo has hecho?'. Pues trabajando 330 días al año, 15 horas diarias en el restaurante. Eso durante 25 años. Si tú eres empresario de restauración y quieres dar excelencia, este es un modelo. O trabajas estas horas o… Otra cosa es que los empleados tengan que trabajar 8 horas como en todos los trabajos", dice sobre su éxito.

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Ferran Adrià, cocinero catalán / EFE

Aunque desde fuera pueda parecer una vida llena de lujos, Adrià matiza que no es exactamente así. Simplemente elige en qué gastar su dinero y qué aspectos priorizar, dejando de lado otros gastos que para muchas personas son habituales. Por ejemplo, reconoce que no presta demasiada atención a la ropa, hasta el punto de comentar con humor que "mi mujer me obliga a comprar ropa cada dos o tres años". Así, su estilo de vida refleja una clara preferencia por experiencias como la gastronomía y los viajes frente a otros consumos más convencionales.