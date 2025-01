La curiosa petición en First Dates para tener una segunda cita: "¿Pedirías comida por mí?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Richard y Azahara. El primero en llegar ha sido el chico, y se ha calificado como 'partyman'. Al recibir a su cita se ha puesto a bailar "para ver como respondía". Ella ha sonreído y ha contestado con sinceridad. "Estaba que no sabía dónde me metía ni qué hacer".

Richard ha explicado que su baila en colegios y hace monólogos, entre otras cosas, a lo que ella ha respondido que "en comparación yo soy sosísima". La chica se dedica a la protección de datos desde el punto de vista del derecho. A pesar de la sorpresa inicial, Azahara se ha ido soltando y ha comenzado a pasárselo bien.

Azahara ha dicho que Richard "es muy extrovertido", algo que le gusta. "Soy introvertida y quiero alguien que llame al Telepizza cuando me apetezca una pizza". Además, ha dicho que su cita "no me ha parecido demasiado intelectual, en el sentido de que se pase el día leyendo libros, pero sí que me gusta que le interese un mínimo que a mí me guste".

"¿Pedirías comida a domicilio por mí?"

Asimismo, Azahara ha revelado que es bisexual. "Llevo cinco años tratando de salir del armario con mis padres, pero dicen que estoy confundida", ha contado. Con el transcurso de la cita, ella se ha ido soltando y su actitud ha confirmado su comodidad.

Ambos han sido trasladados a una habitación para disfrutar de más intimidad. Han disputado un juego y, como se podía esperar, han acabado besándose. Al acabar, Richard ha afirmado que tendría una segunda cita con Azahara, y ella ha bromeado. "Depende. ¿Pedirías comida a domicilio por mí?", debido a su timidez para realizar este tipo de actos. Se han ido con un nuevo beso y se han ido de First Dates con la firmeza de verse de nuevo.