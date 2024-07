La curiosa mentira que ha hecho estallar a esta soltera contra su cita en 'First Dates': "Te pregunté de donde eres..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa de hoy ha juntado a Yenifer, una colombiana que acudió a 'First Dates' a buscar a un chico "que tuviese todos los dientes y no fuese calvo". A su petición el programa le trajo a Adrián un rumano que vive en Almería.

Tras una breve presentación, Yenifer le preguntó a su cita si era de Almería y Adrián respondió afirmativamente a esta cuestión. "Me encanta tener el mar al lado", apostilló el soltero. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar sobre viajes, la colombiana destacó que le encantaría visitar Rumania.

Ante esto, Adrián le confesó a su cita que él era de Rumania. Aunque esta revelación no le hizo nada de gracia a Yenifer. "Me has mentido. Te pregunté de donde eres y me dijiste que de Almería", le soltó enfadada al soltero.

En un primer momento Adrián trató de negar esta mentira, más tarde reveló el motivo de su engaño: "No hablo mucho de mi pasado porque evito el prejuicio. Hay gente que son bastante racistas y a mí no me gusta eso", explicó el rumano al equipo del programa de Cuatro.

Pero los misterios continuaron, durante la cita Adrián se mostró totalmente misteroso y se negó a hablar sobre ello: "No me gusta hablar de mis relaciones pasadas. A veces he contado experiencias y me han traído problemas. Me han juzgado por cosas que he contado de mi pasado. Entonces intento evitarlo", explicó Adrián.

Durante la cena la chispa no saltó entre ambos Cuando llegó el momento de la decisión final, Adrián respondió que tendría una segunda cita con Yenifer, pero la colombiana le dio calabazas por ser tan enigmático.