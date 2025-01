La curiosa historia de este participante de First Dates: "Soy gay, pero me enamoré de una mujer y me casé"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa de este martes ha acudido Fran, de 49 años. Al llegar y presentarse ante Carlos Sobera ha contado su historia, que tiene un pasado curioso. El hombre ha afirmado que "me he enamorado una vez, de la madre de mis hijos. Me casé con ella". Sin embargo, estar con su expareja fue una excepción. "En realidad soy gay, pero sentí mucha atracción por ella y me enamoré profundamente".

"En la adolescencia empezaba a sentir que los chicos me atraían, pero era atracción física. Nunca tuve la oportunidad de conocer a un chico que me llamara la atención. Cuando conocí a Lola (su exmujer) no necesitaba nada más en mi vida. Pero conocí a un chico, hablé con ella y me dijo que si necesitaba estar con un hombre y era feliz así, pues adelante. Ella no sospechaba nada, no sabía nada", ha contado.

El hombre ha seguido contado su historia. "Yo me decía que era bisexual, lo estuve manteniendo durante un tiempo . Pero me di cuenta que no, que soy homosexual y no pasa nada". Su cita ha sido Fermín, de 46 años. A Fran le ha gustado al hombre seleccionado para la cita. "Me encanta. Los looks atrevidos me gustan mucho. Una persona que viste como le gusta me parece bien".

La cita en First Dates ha proseguido y, aunque no ha habido demasiado 'feeling', han acudido a otra habitación para tener más intimidad, y han intercambiado alguna que otra risa. Sin embargo, ambos han decidido no tener una segunda cita.