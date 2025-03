El cuñado de Joaquín alza la voz en contra de las críticas: "Estoy con la conciencia tranquila"

José Manuel Saborido, hermano de Susana Saborido, pareja de Joaquín Sánchez, se hizo conocido públicamente tras aparecer el pasado viernes en el programa '¡De Viernes!' de Telecinco para hablar sobre la relación que tiene su hermana con el exjugador del Real Betis. Su presencia en el plató de televisión se produjo después de la filtración de los mensajes entre Joaquín y Claudia Bavel, actriz de cine para adultos.

Todo comenzó cuando el programa 'Ni que fuéramos' destapó la realidad del exdeportista con la modelo de OnlyFans. El andaluz intentó quedar con ella en Barcelona mientras cerraba el fichaje de Vitor Roque al conjunto sevillano. Además, los mensajes entre ambos fueron bastantes 'picantes'. Sin embargo, finalmente no llegaron a verse.

Después de toda la filtración, Susana decidió apoyar públicamente a su marido con el siguiente mensaje a través de su cuenta de Instagram: "Siempre juntos, mi vida". Sin embargo, José Manuel quiso explicar en el programa de Telecinco que su hermana "es conocedora de todo, pero prefiere el dinero a un matrimonio feliz".

Por otro lado, admitió que "infidelidades ha habido 40.000", y "ha dormido 40.000 veces en el sofá". También, relató que el ex del Real Betis había cometido una infidelidad en su despedida de soltero: "Nos fuimos de la discoteca a las siete de la mañana y me llamó a las 11 de la mañana, 'es que me ha parado la guardia en una rotonda', pero tú de dónde vienes, le dije, 'no es que me he enredado con fulanita de tal' y le dije, 'tú estás loco, esta chavala es conocida".

Ahora, José Manuel es noticia, ya que David Rodríguez, dueño del inmueble en el que él está viviendo, explicó en 'TardeAR' que lleva años sin pagar el alquiler de un domicilio de lujo. No obstante, el cuñado de Joaquín se defendió ayer en el mismo programa de estas declaraciones.

"Aquí tengo en la mano izquierda ahora mismo cinco carpetas con papeles de todas clases que nadie tiene porque son míos", explicó en el formato de Telecinco. Para zanjar el tema, sostuvo que "estoy sonriente, feliz y con mi conciencia muy tranquila".