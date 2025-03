La cuñada de Joaquín se pronuncia sobre la polémica con Claudia Bavel: "En las buenas y en las malas"

Nuevo capítulo sobre el 'affaire' entre Joaquín Sánchez, exjugador del Real Betis, y Claudia Bavel, actriz de cine para adultos. El pasado viernes, la modelo acudió a '¡De Viernes!' para explicar todo lo que sucedió con el andaluz, pero también anunció que había mantenido contacto con Míchel Salgado y Luis Figo en un evento que coincidieron. No obstante, el exjugador portugués desmintió esta posible relación con la de OnlyFans y ella rectificó los hechos.

Sin embargo, en el programa de Telecinco también apareció el cuñado de Sánchez, José Manuel Saborido, para relatar cómo era la relación entre Susana Saborido y el deportista. Desde un instante, confesó que su hermana "es conocedora de todo pero prefiere el dinero a un matrimonio feliz".

Por otro lado, José Manuel admitió que el ex del Real Betis había cometido una infidelidad en su despedida de soltero: "Nos fuimos de la discoteca a las siete de la mañana y me llamó a las 11 de la mañana, 'es que me ha parado la guardia en una rotonda', pero tú de dónde vienes, le dije, 'no es que me he enredado con fulanita de tal' y le dije, 'tú estás loco, esta chavala es conocida".

También, relató que "infidelidades ha habido 40.000", y "ha dormido 40.000 veces en el sofá". Después de sus polémicas declaraciones en '¡De Viernes!', Carmen Saborido, hermana de Susana, se ha visto con la obligación de defenderla a través de un mensaje de Instagram: "Te quiero, ojalá en este mundo lleno de envidia existieran más personas como tú, cargada de luz, cargada de humildad, de saber estar, de bondad y siempre ayudando a tu familia".

"Siempre siendo el pilar para todos, luchando y viviendo, como una mujer normal, remangándote para limpiar tu casa y tenerlo todo impoluto, estando pendiente de tus hijas en todo momento, estando con tu marido en las buenas y en las malas, siempre una luchadora, siempre discreta y siendo una persona normal", ha añadido en su post para defender a su hermana de las declaraciones de José Manuel en Telecinco.

Para finalizar, la cuñada del deportista ha señalado que "Solo tengo una cosa cierta en esta vida y es que doy gracias por ser tu HERMANA, por estar a tu lado siempre y por ver lo maravillosa persona que eres. Tú eres fuerza. Te quiero y siempre estará la familia unida, y yo siempre cuidándote y estando contigo". Ha sido la primera vez que se mete de lleno sobre la polémica de Sánchez con la actriz de cine para adultos.