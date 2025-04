Se cumplen 20 años de 'Me at the Zoo', el primer vídeo publicado en YouTube: Estas son sus visitas hoy

Se suele tener la sensación, muchas veces equivocada, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esta romantización de la nostalgia, utilizada con inteligencia, permite el progreso de la humanidad, aunque teniendo siempre en cuenta de dónde venimos.

Ayer se cumplían 20 años del primer vídeo publicado en YouTube. La multinacional, hoy propiedad de Google, poco tiene que ver con la web que era hace dos décadas, aunque mantiene su función de 'televisión de internet', donde los usuarios pueden encontrar todo tipo de contenido en formato mp4.

Nos situamos en el año 2005: Facebook tenía solo un año de vida y sus creadores no podían ni imaginarse en lo que se terminaría convirtiendo, a Twitter le quedaba un año para ser fundada, mientras que Instagram estaba a cinco años de empezar a funcionar.

En términos deportivos, el FC Barcelona todavía tenía una sola Champions, mientras que el Real Madrid solamente tenía nueve de las 15 Champions que luce actualmente en su manga las noches europeas (bueno, lucía). El Espanyol seguía jugando en la actual casa del Barça, el Estadi Olímpic Lluís Companys, que hacía solamente 13 años que había acogido los mejores Juegos Olímpicos de la historia, según se suele comentar.

En ese mundo tan distinto al que vivimos en la actualidad, Jawed publicaba un documento de vídeo titulado 'Me at the Zoo' ('Yo en el zoo') en una primitiva web de una desconocida plataforma de vídeos online llamada YouTube, que había nacido el 14 de febrero de ese 2005.

Poco podía pensarse el usuario creador de este incunable de internet que haría historia como la primera persona en colgar un vídeo en el servidor de la web, el 23 de abril. Solamente dura 19 segundos y realmente no tiene mucho interés, más allá de la anécdota: aparece el creador en frente de dos elefantes del zoológico de San Diego, en Estados Unidos.

"De acuerdo, estamos... estamos delante de los elefantes y lo más 'guay' de estos chicos es que tienen un... bañador muy, muy muy largo... y eso es 'guay'. Y esto es todo lo que puedo comentar", comenta un joven a la cámara situada, efectivamente, donde explica.

Este inocente vídeo es considerado uno de los más importantes de la historia de internet y se toma como referencia del inicio de la era de los vídeos cortos que impera en la actualidad.

'Me at the Zoo' hoy tiene más de 356.800.000 visualizaciones y YouTube ha colocado un pastel de cumpleaños que sustituye el tradicional punto rojo que marca el avance del vídeo en la línea de continuidad.

Aunque parece una cifra muy alta, la realidad es que para ser el primer documento y tener tanta importancia, se queda muy lejos de los titanes de la plataforma. El más visto es el videoclip de 'Baby Shark' (2016) la pegadiza canción infantil, con más de 15.800 millones de reproducciones, seguido del 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee (2017), que tiene 8.700 millones, y de 'Wheels on the Bus' (2018), otra canción infantil, con más de 7.414 millones.