El cumpleaños más triste de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no levanta cabeza. El 2025 está siendo para olvidar tras ser investigada juntamente con su pareja, David Rodríguez, por presunto maltrato infantil a su hija Alma, que permaneció ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero.

Ayer, la sobrina de Isabel Pantoja celebró su cumpleaños, pero sin mucha emoción, debido a que pasó gran parte del día sola, según explicó a través de su cuenta personal de Instagram.

La colaboradora de televisión se pasó el día haciendo cosas de la casa. "Tengo el corazón un poco triste. Es un cumpleaños un poco diferente, y raro. Nunca he pasado un 15 de julio comiendo sola en casa", comentó.

"Es un día raro porque David se ha tenido que marchar porque trabaja, así que comeré sola con mi peque, que es maravilloso", expuso.

La televisiva no tuvo ninguna duda en confesar que "no es un día de celebración, es un día normal, estoy poniendo lavadoras, haciendo mi vida… No celebro la diversión. Celebro que estoy viva, que estoy sana, y que hay que seguir viviendo".

Aunque pasó la mañana sola, Anabel recibió numerosas felicitaciones a través de las redes sociales. Por la tarde, sus seres queridos la sorprendieron con una visita especial en su casa.

El mensaje de David Rodríguez

El marido de la sobrina de Isabel Pantoja quiso compartir unas emotivas palabras hacia ella: "Año especial por nuestra maravillosa hija (y difícil a la vez) que nos hará enfrentar la vida con más fortaleza".

A continuación, señaló que "te mereces todo el amor y la felicidad de este mundo y tu familia te la brindaremos por siempre. Muchísimas felicidades, mamá. Te queremos".