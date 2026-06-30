Cullera se prepara para Zevra Festival: 100 conciertos, 8 escenarios y un cartel liderado por Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA

Zevra, el festival joven más multitudinario de la costa mediterránea, celebrará su 5º aniversario en la Playa de Cullera del 24 al 27 de julio con un cartel encabezado por tres grandes superestrellas del reggaeton: Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA. Ese mágico trío de artistas serán los protagonistas musicales de un gigantesco acontecimiento que incluirá 100 conciertos, 8 escenarios, más de 150.000 asistentes y una zona de descanso para 8.000 jóvenes en tienda de campaña, glamping y autocaravanas junto al mar.

Además del trío de ases latinos, los favoritos de los fans son otros grandes nombres como Leire Martínez —ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, que regresa a Cullera dos años después—, Saiko, Omar Montes, Chanel, Metrika, Luar La L, La Pantera, JC Reyes, Álvaro Soler, Juan Magán u Ovy On The Drums, entre otros.

El festival acogerá un evento especial SHARK, la nueva sensación de fiesta chic que llega desde Barcelona rompiendo en el corazón de la Generación Z, y también habrá mucha electrónica con disc jockeys como DJ Nano, Anthony Godfather, Alvama Ice, Brenda Serna, Parkineos o Michenlo.

Zevra Festival / Zevra Festival

Como guiño a la cultura valenciana, Zevra dedicará un escenario a las charangas el día de la apertura, el viernes, 24 de julio. Al son de trompetas, trombones y bombos, una decena de bandas de la terreta actuarán en formato cara a cara, poniendo una nota popular que contrastará con el glamour de las superestrellas latinas.

La organización ha fletado autobuses desde 10 ciudades españolas para facilitar el deslazamiento de miles de jóvenes a Cullera. La oferta de autocares de ida y vuelta se ha reforzado y ya hay rutas programadas desde varias comunidades autónomas (Madrid, Euskadi, La Rioja, Aragón, Murcia y Catalunya). También habrá líneas desde las capitales de la Comunidad Valenciana (València, Castellón, Alicante), y con salida en otras localidades como Gandía, Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Alcoy, El Perelló, Sueca, Denia, Oliva y Tavernes de la Valldigna.

Zevra Festival Dónde: Playa de Cullera (Valencia)

Cuándo: 24, 25, 26 y 27 de julio de 2026

Estilos: Latin pop, Reggaeton, Urban, Trap, Hip-hop, indie, pop-rock, y música electrónica

Line up

Viernes 24 de julio Nicky Jam, JC Reyes, Leire Martínez, José de las Heras, King África, SHARK, Arnny Montana, Space Elephants, Totote, Barce, D. Basto, Danny Mad, Don Dale DJs, Dumore, Enygma, Jaime Bermejo, Jaxyme, Klandestina, Lucía Gea, Maggie, Mon DJ, YX3, Chimeno, Danigo, Dany Asensy, Fercho Energy, Gil, Hidalgo, Jordi Sanz, Juan Valiente, Moya, Pascal Renolt, Rajobos & Nev, Santi Bartomeu, Cara a Cara Xarangues (ABDL, Txarandonga, No Ni Què, Va De Bo, El Truc, Los Liaos, El Tinglao, Manxisa, La Sargantana, La Jarranga)

Sábado 25 de julio Ozuna, Luar La L, Saiko, Ovy On The Drums, La La Love You, Omar Montes, Alvama Ice, Camin, Lorna, Samuraï, Albert González, Brenda Serna, Cande, Fran Hernández, Funzo, GEA, J. Beren, Juanjo García, Mar Lucas, Parkineos, Paskman, Selecta, Xiyo y Fernandezz, Xune, Darío Huerta, DJ Noex, Helen Krhu, Iván Ortiz, Joel Moreno B2B Luis SB (Zafiro), Lucía Reina, Mareels, Mike y Adrián Denniz, Paula Fields, R. Flow, Sweet Suarez

Domingo 26 de julio Anuel AA, Chanel, Juan Magán, La Pantera, Álvaro Soler, DJ Nano, Henry Méndez, Metrika, Efecto Pasillo, Ginestà, Iñigo Quintero, Polo Nández, Tami Tamako, Anthony Godfather, Carlittos, Luc Loren, Michenlo, Álvaro Varen, Carlos Agraz, Cencii, DJ Bacardit, DJ Khriz, Font & Villanueva, Jaime Soeiro, La Bebe Showcase (Adela BB, Claupi, La Venganza, Prepago), Lorena Llanes, Omar Svenson, Pive, Rubén Vibes, BreakB Takeover (Guau, José Rodríguez, Karpin, Mbreaks, Speaker Reality, The Brainkiller, Tortu)

Famosos e influencers

Por encima de los conciertos, Zevra es una exuberante pasarela de vanidad y una celebración del hedonismo, la belleza y la imagen personal. Los organizadores han reinventado el concepto de festival de música, creando un parque temático de celebrities, influencers, experiencias de consumo y contacto con marcas premium. La música es el telón de fondo de un espacio de autocuidado con peluquería, maquillaje, tatuajes, gastronomía…

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El plano del festival incluye dos docenas de selfie points para hacerse fotos y presumir en las Stories de Instagram o TikTok: la kilométrica Playa de Cullera, una gigantesca noria, un boulevard de palmeras tropicales, una piscina balinesa, photocalls, esculturas monumentales… Zevra aspira a batir este año su récord de público y los tickets están a la venta en www.zevrafestival.com por un precio a partir de 60 euros la entrada de día.