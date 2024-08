Cuidado con estas transferencias: Hacienda te puede poner una multa de miles de euros

Uno de los aspectos que Hacienda observa más de cerca son las operaciones financieras. Y uno de los tipos de operaciones que suele generar problemas son las transferencias, ya que las irregularidades en estos movimientos pueden resultar en multas significativas. Dicho esto, aunque este tipo de movimientos suelen pasar desapercibidos, a partir de ciertas cantidades, los bancos deben notificar al Fisco para que investigue.

Según la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los bancos deben informar a Hacienda sobre transferencias de más de 6.000 euros. Teniendo esto en cuenta, es esencial mantener actualizado el domicilio fiscal en los registros de Hacienda, ya que cualquier notificación sobre una investigación se enviará a esa dirección. No tenerlo actualizado no solo puede resultar en no recibir notificaciones importantes, sino también en sanciones.

Tal y como señala Noticiastrabajo, para transferencias superiores a 10.000 euros, es necesario declarar y justificar la procedencia del dinero, independientemente del método utilizado para la transacción. No hacerlo puede resultar en multas que varían entre el 2% y el 25% del importe de la operación, llegando hasta 2.500 euros por una transferencia de 10.000 euros. Para evitar sanciones, las cantidades recibidas superiores a 10.000 euros deben ser incluidas en la declaración de la renta.

Además de las transferencias, Hacienda también vigila otros movimientos financieros, como los ingresos en efectivo superiores a 3.000 euros o los realizados con billetes de 500 euros, así como los saldos de créditos superiores a 6.000 euros. También es obligatorio identificarse al realizar ingresos en efectivo de 1.000 euros o más en cualquier entidad bancaria. En conclusión, cuando hagamos cualquier tipo de movimiento con este tipo de cantidades, es crucial que nos aseguremos de que se efectúa correctamente.