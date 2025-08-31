Cuidado con este tipo de compañero de trabajo: 'hay un perfil muy peligroso'

Seguro que muchos os habéis encontrado en esa duda de si hacer algunas horas extra porque algunos de vuestros compañeros van a hacerlo. ¿Por qué? Porque seguramente sentís que si no lo hacéis, os van a valorar menos que a dichos compañeros, aunque tengáis un gran rendimiento. Y desgraciadamente, eso es algo que pasa con mucha frecuencia, porque muchos jefes valoran el exceso de trabajo por encima del rendimiento.

De este tema mismamente ha hablado el tiktoker "Mejora tu éxito laboral", explicando que es muy peligroso cuando en un empleo hay personas que se comportan de esta forma y se las premia por ello, cuando el que no trabaja horas extra simplemente está respetando sus límites y eso no quiere decir que trabaje peor.

“Hay un perfil muy peligroso entre los compañeros de trabajo y es aquel que está esforzándose en exceso, echando horas extra, pidiendo más trabajo e intentando abarcar más. Aquí la clave es que el responsable ponga límites. Efectivamente, hay muchos responsables a los que les encanta este perfil”, comienza el creador de contenido.

“El problema es la comparativa con el resto de personas, porque lo normal no es eso. Lo habitual es que tú haces tu trabajo, haces lo que se te pide y tienes tiempo para conciliar y descansar. Y eso no impide que tengas una carrera laboral en una empresa y que puedas crecer y desarrollarte”.

Por desgracia, para muchos empresarios y jefes, sí que hacer eso impide la carrera laboral en dicha empresa. Y esto perjudica mucho al empleado: “Pero si solo vamos a premiar a la gente que da en exceso lo único que vamos a conseguir es desmotivar al resto de personas. Y cuidado, porque el mejor talento de una organización no tiene por qué ser el que más horas echa, el que se esfuerza más, el que está ahí siempre presente. No, el talento tiene que ver con los resultados y lo que hay que analizar es qué es lo que hace una persona para estar trabajando catorce horas en vez del tiempo que marca su contrato. Aquí hay una gran controversia, pero si tú trabajas y tienes perfiles de este tipo al lado igual que crezcas ahí es difícil", concluye.