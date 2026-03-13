Cuidado si tienes perro o gato: Europa aprueba una nueva ley a cumplir con tiempo límite

Si tienes un perro o un gato, es posible que te interese la nueva ley aprobada por la Unión Europea, aunque hay que aclarar que esta se solapa con otras obligaciones que ya había que cumplir en España desde hace unos años.

Básicamente, Europa quiere mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas haciendo que sea obligatorio cumplir con una serie de requisitos relacionados con las mismas. Y lo cierto es que estos resultan bastante básicos.

Para empezar, la Unión Europea ha aprobado una normativa que obligará a todos los dueños a tener a sus mascotas identificadas con microchip y sus datos recogidos en un registro de carácter nacional.

Lo bueno es que, si ya cumples con este reglamento (el cual es obligatorio en España desde 2023), el paso de los datos de tu mascota el registro europeo se hará de forma automática, por lo que no tendrás que hacer nada.

En caso contrario, hay que tener en cuenta que estas obligaciones entrarán en vigor a partir del próximo año 2028 y afectará tanto a dueños de mascotas como a vendedores, criadores y encargados de refugios. A partir de ese momento, se valoran los siguientes plazos:

Perros: los dueños tendrán 10 años para ponerse al día con la nueva normativa europea

Gatos: en este caso, los dueños tendrán un margen de 15 años

Según la Unión Europea, esta normativa se plantea con el objetivo de mejorar el bienestar de los animales que residan en el continente, obligando a los dueños a cumplir con unos requisitos que ya eran mínimos en España desde hace tiempo.

Por tanto, aquellas personas que no tengan a sus mascotas microchipadas y registradas, deberán ponerse a ello cuanto antes ya no solo para evitar sanciones a nivel nacional, sino también en el europeo.