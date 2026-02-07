Cuidado si trabajas a tiempo parcial: el Estatuto de los Trabajadores limita así tus horas de más

En España, más de 3 millones de personas trabajan con un contrato a tiempo parcial según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Sin embargo, muchos desconocen que este tipo de contrato establece límites muy claros en lo que respecta a la jornada laboral. La normativa no puede ser más tajante y así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores.

En concreto, el artículo 12, apartado 4.c, establece que los trabajadores a tiempo parcial no pueden hacer horas extraordinarias, salvo en una excepción muy concreta que está prevista en la ley.

¿Qué significa? De forma general, un empleado con contrato parcial no puede alargar su jornada mediante horas extra como sí ocurre en los contratos a tiempo completo.

La única excepción aparece determinada en el artículo 35.3 del Estatuto: permite hacer horas extra únicamente en situaciones de fuerza mayor, como la prevención o reparación de siniestro y otros daños urgentes y extraordinaros. Estas horas no computan dentro de los límites máximos de jornada, aunque sí deben compensarse o retribuirse como horas extraordinarias.

Lo que sí contempla la ley son las llamadas horas complementarias, que no deben confundirse con las horas extra. Estas solo pueden realizarse si existe un pacto previo por escrito entre empresa y trabajador, con un preaviso mínimo de tres días. Además, no pueden superar el 30% de las horas ordinarias fijadas en contrato, salvo que el convenio colectivo amplíe ese límite.

El Estatuto también es claro en otro punto clave: la suma de horas ordinarias y complementarias nunca puede alcanzar la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Y todas las horas complementarias realizadas deben pagarse como horas ordinarias y cotizar a al Seguridad Social.

A modo de conclusión: un trabajador a tiempo parcial no puede hacer horas extra de forma habitual. En ese caso, es imprescindible revisar su contrato y establecer las horas que sean necesarias.