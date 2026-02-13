Cuidado con salir a tu hora del trabajo: el Estatuto de los Trabajadores advierte que pueden despedirte

El Estatuto de los Trabajadores consta como un reglamento sumamente útil en el que la justicia suele apoyarse de cara a resolver los casos más comprometidos. Y, precisamente, esa es la razón por la que conviene conocerlo al dedillo en caso de que tu situación laboral sea complicada.

Esto se debe a que el ya mencionado Estatuto de los Trabajadores no solo especifica los derechos que un empleado tiene en relación a la empresa, sino también los deberes que circulan en la dirección opuesta.

De esta manera, uno de los que más están dando de qué hablar tiene que ver con aquella situación en la que un empleado recoge minutos antes con tal de finalizar su jornada justo a su hora exacta de salida.

Algo que ha dado mucho de qué hablar desde que una reciente resolución judicial apoyara la postura de una empresa que tomó la decisión de despedir a un trabajador por el motivo que acabamos de describir.

En este caso en concreto, los Tribunales se apoyaron en el Estatuto de los Trabajadores para respaldar su decisión. Sobre todo, porque en el reglamento se especifica un deber básico del empleado que puede considerarse como motivo de despido procedente.

Básicamente, este último obliga al trabajador a cumplir con los requisitos de su puesto de buena fe. Por tanto, si en el contrato laboral no se ha especificado que el trabajador puede recoger sus cosas antes de su hora de salida, la empresa podrá tomar una decisión al respecto.

La clave de esto, no obstante, no está con salir a la hora, sino en que el trabajador pare de trabajar minutos antes de la misma. Y es que, según el derecho laboral, esto podría ser considerado por la empresa como tiempo en el que el empleado no está cumpliendo su deber.

No obstante, los expertos matizan algo importante: para que el despido sea procedente, el trabajador debe haber seguido este patrón durante mucho tiempo hasta que llegase a acumular varias horas de trabajo. Será entonces cuando su empleador pueda tomar acciones al respecto.