SOCIEDAD
Cuidado: si no revisas este dato de tu nómina puedes estar perdiendo dinero
Un abogado laborista ha advertido de que los trabajadores deben revisar con cuidado su nómina para comprobar su fecha de antigüedad.
Uno de los datos que aparecen en la nómina de cualquier trabajador puede afectar a la indemnización por despido y a los complementos salariales mensuales percibidos. Miguel Benito, abogado laborista, ha compartido esta advertencia a través de sus redes sociales.
El dato en concreto es el de la fecha de antigüedad en la empresa, que aparece en la nómina y que puede resultar crucial, ya que influye directamente en la indemnización por despido y en los pluses que los convenios pueden llegar a proporcionar, como los trienios.
Benito señala que la fecha de antigüedad debe coincidir con la fecha del primer contrato laboral que se haya firmado con la empresa, y da la alerta: algunas empresas manipulan esta fecha para reducir costes, sobre todo en contratos subrogados, contratos temporales o paso por ETT.
Lo más común es que la fecha de antigüedad en estas nóminas esté marcado por la fecha de inicio del trabajo en la empresa actual, pero no la del primer contrato original. Comprobarlo es tan sencillo como echar un vistazo a la última nómina, comprobar la fecha de antigüedad y discernir si es correcta o no.
En caso de que se detecte que hay un error en la fecha de antigüedad de una nómina, habrá que contactar en primera instancia con el departamento de Recursos Humanos de la empresa o con un superior para comunicar el error, aportando la documentación que justifique tu antigüedad real.
Lo más sencillo es que revises las nóminas anteriores o contratos, junto a la vida laboral, para poder corroborar que tu fecha de antigüedad es anterior a la que se indica en la nómina actual. Presenta la reclamación por escrito para dejar constancia formal, pidiendo que se realice la rectificación.
También deberías indicar que se regularice cualquier complemento o pago atrasado que haya sido negado por este error en la nómina. Si no encuentras respuesta o solución, solicita una conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de tu comunidad autónoma.
- Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
- Gabriel Rufián revela qué sucedió con Ester Expósito tras bailar con ella: 'Me tocó a mí
- Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: 'Es lamentable
- Broncano veta a un político de derechas para acudir a 'La revuelta', tras la propuesta de Rufián: 'El péndulo ideológico que no caiga solo hacia un lado
- El presentador Jorge Fernández (53 años) da la clave para tener su espectacular físico: 'Así es como se consigue un buen core
- Kylian Mbappé no puede conducir el BMW de 140.000 euros que le regaló el Real Madrid: Este es el motivo
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- El hijo de Dani Güiza explota contra su padre y le lanza una advertencia: 'He estado durmiendo en una furgoneta