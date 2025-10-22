Cuidado: si no revisas este dato de tu nómina puedes estar perdiendo dinero

Uno de los datos que aparecen en la nómina de cualquier trabajador puede afectar a la indemnización por despido y a los complementos salariales mensuales percibidos. Miguel Benito, abogado laborista, ha compartido esta advertencia a través de sus redes sociales.

El dato en concreto es el de la fecha de antigüedad en la empresa, que aparece en la nómina y que puede resultar crucial, ya que influye directamente en la indemnización por despido y en los pluses que los convenios pueden llegar a proporcionar, como los trienios.

Benito señala que la fecha de antigüedad debe coincidir con la fecha del primer contrato laboral que se haya firmado con la empresa, y da la alerta: algunas empresas manipulan esta fecha para reducir costes, sobre todo en contratos subrogados, contratos temporales o paso por ETT.

Lo más común es que la fecha de antigüedad en estas nóminas esté marcado por la fecha de inicio del trabajo en la empresa actual, pero no la del primer contrato original. Comprobarlo es tan sencillo como echar un vistazo a la última nómina, comprobar la fecha de antigüedad y discernir si es correcta o no.

En caso de que se detecte que hay un error en la fecha de antigüedad de una nómina, habrá que contactar en primera instancia con el departamento de Recursos Humanos de la empresa o con un superior para comunicar el error, aportando la documentación que justifique tu antigüedad real.

Lo más sencillo es que revises las nóminas anteriores o contratos, junto a la vida laboral, para poder corroborar que tu fecha de antigüedad es anterior a la que se indica en la nómina actual. Presenta la reclamación por escrito para dejar constancia formal, pidiendo que se realice la rectificación.

También deberías indicar que se regularice cualquier complemento o pago atrasado que haya sido negado por este error en la nómina. Si no encuentras respuesta o solución, solicita una conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de tu comunidad autónoma.