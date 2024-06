¡Cuidado si recibes una carta de Hacienda el próximo 1 de julio! Viene con multa incluida

Este próximo 1 de julio muchos contribuyentes podrán recibir una carta inesperada y poco deseada por parte de Hacienda. Si no has realizado el pago de la declaración de la renta de 2023 puede que recibas una de las temidas "cartas del miedo", no son solo un recordatorio, llevan una sanción económica.

Cada año la Agencia Tributaria envía estas notificaciones después del 30 de junio cuando termina el plazo para finalizar la declaración de la renta.

Si no has realizado tu declaración puedes recibir una de estas cartas con sus consecuencias: una multa que varia según la gravedad del retraso y la cantidad adeudada.

Recibir una carta de Hacienda quiere decir que has sido identificado por no haber presentado o pagado la declaración a tiempo. El importe de la multa depende de varios factores, como el retraso en la presentación y el importe que debías pagar.

Si la declaración de la Renta se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo, la sanción mínima será del 5% del importe y puede llegar hasta el 20% si se retras más de un año. Si ya se ha notificado el error, la multa podría alcanzar el 150%.

¿A quién puede multar Hacienda?

Si recibes una carta traerá las instrucciones necesarias para regularizar tu situación. Ignorar la carta solo dificultará tu problema porque la Agencia Tributaria podría iniciar un procedimiento de apremio, y aumentaría la cantidad a pagar

Las "cartas del miedo" están dirigidas principalmente a aquellos que no han presentado la declaración o que, habiéndola presentado, no han abonado las cantidades correspondientes.

Sin embargo, Hacienda también puede enviar estas notificaciones a quienes hayan cometido errores en su declaración, como omitir ingresos o deducciones indebidas.

Y si recibo una carta...¿qué hago?

Lee la carta detenidamente y sigue las instrucciones que te proporcionan. Si no estás seguro de cómo proceder, busca asesoramiento fiscal.

Un profesional puede ayudarte a entender mejor tu situación y a tomar las medidas adecuadas para evitar problemas mayores. Cumplir con tus obligaciones tributarias es esencial para evitar sanciones y problemas con la Agencia Tributaria.

Si aún no has presentado tu declaración, aún tienes unos días para hacerlo. Aprovecha el tiempo que queda. A nadie le apetece ser uno de los destinatarios de estas temidas cartas.