Cuidado con los peligros de beber cerveza sin alcohol diariamente

La cerveza es la bebida favorita de mucha gente. Hay quienes la toman con mucha frecuencia, y quienes sólo la consumen en ocasiones señaladas como reuniones sociales o familiares.

Sin embargo, todos saben que no es que sea una opción muy saludable, y menos si el consumo es diario. Por esta misma razón, no son pocas las personas que han optado por consumir cerveza sin alcohol, creyendo que es una opción mucho más saludable. Pero un estudio ha analizado si eso es así o no.

El estudio ha sido publicado en Nutrients y se analizaron a dos grupos de personas: uno que consumía a diario unos 660ml de cerveza sin alcohol y otro que solo consumía agua.

Se les hicieron análisis de sangre para estar al tanto del estado de salud de cada persona. Las personas que consumían la cerveza sin alcohol sufrieron un aumento de la glucemia, de los triglicéridos y colesterol LDL y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Y es que el alcohol no es el único componente perjudicial de la cerveza; las que no llevan alcohol siguen teniendo muchísimas calorías y tienen azúcares y edulcorantes añadidos.

Para más inri, las cervezas con sabor a limón o naranja son aún más perjudiciales para la salud que las normales sin alcohol.

“Los hallazgos revelaron que la cerveza mixta aumentó la glucosa y los triglicéridos en ayunas, y la cerveza de trigo aumentó la insulina, el péptido C y los triglicéridos. La ingesta de pilsener y agua disminuyó los niveles de colesterol y LDL sin afectar significativamente el metabolismo de la glucosa”, fue la conclusión del estudio.