¡Cuidado! La OCU advierte: tu banco no puede hacer ESTO si ganas la Lotería de Navidad de este año

Seguramente sabrás que la Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados en España. Cada 22 de diciembre, millones de personas esperan con ilusión escuchar a los niños de San Ildefonso cantar los números que podrían cambiar sus vidas para siempre.

Este sorteo no es solo una tradición muy arraigada, sino también una oportunidad única para repartir sueños y grandes premios por todo el país. Pero ganar en la Lotería de Navidad significa mucho más que celebraciones y felicidad: es un momento cargado de emoción, expectativas y sorpresas.

Ganar puede traer alegría, pero también responsabilidades legales y financieras que conviene conocer para evitar sorpresas, sobre todo en lo que respecta a los bancos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda algo importante: existen límites sobre lo que las entidades bancarias pueden hacer cuando entra una gran suma de dinero, como ocurre con los premios de la Lotería de Navidad.

Si resultas ganador en la Lotería de Navidad, es importante saber cómo cobrar tu premio para evitar complicaciones con Hacienda o el banco. Los premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Lotería, sin necesidad de acudir a un banco. En cambio, si el premio supera esa cantidad, deberás gestionarlo obligatoriamente a través de una entidad bancaria colaboradora.

Según la OCU, los bancos no pueden cobrar ninguna comisión ni imponer condiciones adicionales al realizar el pago del premio. Esto garantiza que el ganador reciba el importe íntegro, descontando únicamente las retenciones fiscales correspondientes.

En el caso de que el décimo esté compartido entre varias personas, es fundamental identificar a todos los participantes al momento de cobrar. Cada uno debe acreditar su porcentaje de participación, ya sea que se haya acordado repartirlo a partes iguales o en proporciones distintas. Por ejemplo, si cinco amigos comparten el décimo, cada uno recibiría un 20% del premio.