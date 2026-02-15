Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DGT

Cuidado con las multas: aparecen 6 radares móviles más en Catalunya, y ya van 10 en total

La DGT intensifica sus medidas de seguridad en la autopista

Nuevos radares en la AP-7: la autopista incorpora 6 radares móviles más en Catalunya y los suma a los 4 ya existentes

Nuevos radares en la AP-7: la autopista incorpora 6 radares móviles más en Catalunya y los suma a los 4 ya existentes

Ramón Baylos

Ramón Baylos

La DGT ha ido aplicando controles de velocidad a lo largo de toda la autopista AP-7 en los últimos días a la altura de Catalunya. Cosa que ha llevado a cabo desplegando varios radares móviles a lo largo de la misma.

No obstante, estos controles se han intensificado todavía más desde hace unas horas. Si ya había 4 radares móviles circulando por la vía, ahora habrá otros 6 más; asciendo que la cifra ascienda a 10 en total.

¿A que se debe esto último exactamente? Todo tendría que ver con la situación actual que está viviendo Rodalies, donde muchos maquinistas están haciendo huelga desde principios de esta misma semana. En consecuencia, mucha gente que usaba sus servicios se está desplazando en coche, haciendo que haya mucho más tráfico de lo normal en las carreteras de Catalunya.

En este sentido y según recogía Núria Parlon, consellera de Interior, la DGT ha desplegado estos 6 nuevos radares con el objetivo de aumentar la seguridad en la AP-7 y reducir significativamente los riesgos de accidentes.

Hay que tener en cuenta, además, que estos controles abarcarán los 344 kilómetros por los que se extiende la autopista y que, al ser de carácter móvil, no estarán colocados en un punto fijo de la misma durante mucho tiempo.

A esto, Núria Parlon ha querido sumar otro dispositivo de ¨control exhaustivo¨ de camiones, dado que estos han provocado muchos de los accidentes de la AP-7 desde que se suprimieran los peajes para los mismos.

A la espera de que termine la huelga de Rodalies, no queda claro hasta cuando se mantendrá activo este nuevo dispositivo de control de velocidad en la autopista, pero ya son muchas las sanciones que la DGT ha emitido desde su despliegue.

Algo más necesario que nunca, dado que la cantidad de siniestros del año pasado en carretera ascendió a un total de 1.028 de carácter mortal, por lo que tiene sentido que la DGT quiera incrementar su nivel de vigilancia en carretera.

