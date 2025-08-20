Cuidado si te mandan un correo con estas palabras clave: podrían vaciar tu cuenta bancaria

Las estafas digitales han aumentado significativamente en los últimos años, con ciberdelincuentes empleando métodos cada vez más sofisticados para obtener acceso a cuentas personales, especialmente a servicios de 'homebanking'. Una de las técnicas más utilizadas es el 'phishing', que consiste en enviar mensajes electrónicos que aparentan ser legítimos para obtener información sensible de las víctimas.

Los mensajes de phishing suelen incluir palabras y frases diseñadas para provocar una respuesta inmediata. Estas promesas de recompensas rápidas o advertencias sobre supuestos problemas con la cuenta logran captar la atención de la víctima en cuestión de instantes.

Especialistas en tecnología advierten que este método es una de las técnicas más frecuentes que usan los ciberdelincuentes para vaciar cuentas bancarias. El atacante envía un correo electrónico, un SMS o un mensaje de WhatsApp en el que, utilizando términos llamativos, impulsa al destinatario a abrir los enlaces y entregar sus datos personales. Estos correos emplean el logo y el formato habituales de bancos, organismos oficiales o empresas tecnológicas reconocidas, simulando una comunicación oficial.

Según especialistas en ciberseguridad, “con solo un clic los ciberdelincuentes pueden acceder a tus datos”. El procedimiento consiste en redirigir al usuario que se deja engañar a una página web falsa, que imita el sitio original de la entidad bancaria con alto nivel de detalle visual. Allí, el usuario ingresa sus datos de acceso, como usuario, contraseña y hasta códigos de autenticación, sin advertir que está frente a un sitio apócrifo.

Las palabras que debes evitar

La dinámica del phishing está pensada para lograr que la víctima actúe con rapidez y sin dudas. Los mensajes suelen mostrar urgencias, amenazas de cierre de cuentas o anuncios de premios inesperados.

Ciberdelincuencia. / Archivo

Los expertos en ciberseguridad insisten en que las palabras elegidas por los delincuentes no resultan aleatorias: como “urgente”, “premio”, “dinero” o “sorteo”. El objetivo consiste en empujar al usuario a tomar una decisión impulsiva.

En ese momento, los atacantes capturan la información al instante y pueden acceder sin dificultad a las cuentas de la víctima. Algunas variantes de este esquema suman solicitudes de códigos de seguridad enviados por sistemas de autenticación, o piden información sobre tarjetas de crédito y débito.

Medidas de prevención

Además de analizar la estructura del ataque, los especialistas remarcan la importancia de la prevención. Entre las medidas de protección recomendadas se encuentra activar la autenticación en dos pasos (también conocida como 2FA) en todas las cuentas digitales. Esta capa adicional de seguridad puede reducir significativamente los riesgos de fraude digital.