EL TIEMPO
Mucho cuidado con las lluvias en Catalunya: El Meteocat lanza más de 50 avisos distintos
La jornada del jueves será una marcada por la intensidad de las lluvias y acumulación de precipitaciones
El Meteocat no quiere que pille a nadie por sorpresa, y es por ello que en las últimas horas ha establecido decenas de avisos distintos por las inminentes lluvias que cubrirán la totalidad de la jornada de hoy, 28 de agosto de 2025, las cuales a su vez serán causantes de un descenso moderado de las temperaturas a nivel general.
Los avisos por lluvia en Catalunya, numerosos e intensos
Empiezo repasando los avisos por intensidad de lluvia, que arrancan de las 06:00 a las 12:00 en todos los siguientes territorios con intensidad moderada: Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Pla d'Estany, Gironès, Selva, Vallès Oriental y Occidental, Alt Camp y Baix Camp.
En el mismo margen horario, el Meteocat ha establecido también una serie de avisos con peligro alto, afectando en este caso a las comarcas de Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès.
Si movemos las manetas del reloj hacia adelante... la situación empeora en bastantes territorios, multiplicándose la cantidad de alertas por peligro alto de lluvia, aunque desapareciendo las precipitaciones en el noroeste de Catalunya.
Así pues, de las 12:00 a las 18:00 se anuncian avisos moderados para Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Alt Empordà, Baix Empordà, Maresme, Barcelonès, Alt Penedès, Garraf y Baix Penedès.
En la misma franja horaria, el Meteocat lanza hasta una decena de avisos por alta peligrosidad (naranja) derivada de las lluvias, afectando a Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, Selva, Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental y Baix Llobregat.
En última instancia, de las 18:00 a las 00:00 quedarán activos una serie de avisos moderados que afectarán solamente a las comarcas de Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès.
Todos estos avisos implican que el Meteocat prevé potenciales acumulaciones de 100 mililitros por metro cuadrado durante las próximas 24 horas, con énfasis en los territorios de Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès y Maresme. Definitivamente, una jornada para quedarse en casa a ser posible.
