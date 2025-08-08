Cuidado si llevas esto en el coche (y no es ni un arma ni nada descabellado): la DGT avisa que la multa puede llegar a 30.000 euros

La multa puede llegar, tal y como recoge la Dirección General de Tráfico (DGT) hasta los 30.000 euros, aunque con importes muy variables en función de la gravedad. En cualquier caso, el disgusto es muy grande. Si la Guardia Civil para a un conductor que lleve en el coche alguno de los objetos prohibidos en el reglamento de circulación, la "broma" puede salir más que cara.

Y lo cierto es que no se trata de objetos muy descabellados, como podrían ser armas o sustancias ilegales. No. El reglamento se refiere a cosas menos obvias, incluso algunas de ellas que podemos llevar dentro del vehículo por despiste o desconocimiento de la norma.

Pero siempre es importante recalcar que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, un conductor informado y con conocimiento de las normas de la DGT siempre será un conductor que apuesta por la seguridad vial y que, además, estará mucho menos expuesto a sufrir el golpe de una multa económica.

Los objetos que no se pueden llevar en el coche

¿Pero qué objetos o cosas son esas que no se pueden llevar en el coche más allá de los obvios? La normativa de la DGT establece algunos puntos al respecto. Y todo lo que se incluye tiene, en principio, su razón de ser.

Algunas de las cuestiones por las que te expondrías a una multa en este sentido serían:

Detectores de radares: Estos dispositivos están completamente prohibidos y pueden acarrear una multa de 500 euros y la pérdida de tres puntos del carnet de conducir.

Estos dispositivos están completamente prohibidos y pueden acarrear una multa de 500 euros y la pérdida de tres puntos del carnet de conducir. Objetos sueltos: Dispositivos electrónicos, herramientas, botellas, mochilas u otros elementos que no estén sujetos y pueden convertirse en proyectiles peligrosos.

Dispositivos electrónicos, herramientas, botellas, mochilas u otros elementos que no estén sujetos y pueden convertirse en proyectiles peligrosos. Animales sin sujeción: Las mascotas deben estar correctamente sujetadas mediante los arneses, transportines, o separadores homologados.

Las mascotas deben estar correctamente sujetadas mediante los arneses, transportines, o separadores homologados. Carga mal colocada: Cualquier elemento, objeto o carga que sobresalga del vehículo sin señalización o sin ancla que pueda evitar desplazamientos.

Tirar cosas por la ventanilla: te arriesgas a una multa

Pero no solo tener objetos dentro del vehículo puede suponer un gran susto no deseado para los conductores. También tirar cosas por la ventanilla es una acción que, además de suponer un riesgo para la seguridad vial, está sancionado por la DGT.

De hecho, acorde con el código de circulación, otra de las infracciones más severas que un pasajero (y no tiene que ser el conductor) puede cometer dentro de un coche es la de arrojar, tirar o lanzar objetos por la ventanilla del vehículo en movimiento. Curiosamente, este comportamiento está reseñado con una de las multas más elevadas.

Esta acción es considerada por el Reglamento General de Circulación como un comportamiento de alto riesgo, al entender que puede generar consecuencias muy graves. Sin duda, uno de los objetos más habituales en estos casos son las colillas.

De hecho, la normativa se refiere expresamente a los cigarrillos, pero cualquier objeto lanzado por la ventanilla puede acarrear multas, ya sean papeles, envoltorio, chicles o cualquier desecho.