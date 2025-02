Cuidado con las llamadas del prefijo 621, un abogado revela cómo evitar fraudes telefónicos

Las llamadas spam son el pan de cada día, y aunque en España están prohibidas por ley, muchas siguen colándose en nuestros teléfonos. Entre los muchos números sospechosos, hay uno en particular que está dando de qué hablar: los que comienzan con el prefijo 621. Si alguna vez has recibido una llamada de este tipo y al responder no hay nadie al otro lado, atento, porque podría tratarse de un intento de fraude.

Un despacho de abogados ha advertido recientemente sobre la proliferación de llamadas desde números con el prefijo 621. Millennials Abogados, a través de su canal en TikTok, ha compartido su experiencia con este tipo de llamadas, explicando que han recibido varias en una misma semana, hasta el punto de que "era raro el día que no recibía una".

El problema es que estas llamadas suelen ser silenciosas. Respondes y no hay nadie al otro lado o, en algunos casos, te cuelgan de inmediato. La razón detrás de esto es un sistema automatizado que registra la voz de quien responde.

El abogado del despacho explicó que, como autónomo, está obligado a atender todas las llamadas que recibe, por lo que no puede filtrar fácilmente los números sospechosos. Sin embargo, ha adoptado una estrategia simple pero efectiva para evitar caer en posibles estafas: contestar siempre con "dígame" en lugar de "sí".

La razón es que estos sistemas pueden grabar la voz y utilizarla posteriormente para realizar contrataciones fraudulentas a nombre de la persona. Por ello, la clave está en evitar respuestas afirmativas y ser precavido con cómo respondemos al teléfono.

Si te llaman desde un número desconocido y nadie responde, bloquéalo inmediatamente. No importa cuántas veces insistan, evitar estos contactos es la mejor forma de no caer en trampas. Además, muchos usuarios en redes han compartido sus propias técnicas para lidiar con estas llamadas molestas. Algunas de las respuestas más creativas incluyen contestar con frases como: "Policía, ¿dígame?", lo que a veces hace que los spammers cuelguen al instante.

El prefijo 621 es solo uno de los muchos que los estafadores usan, pero estar informado y tomar precauciones puede hacer la diferencia entre recibir una llamada molesta y convertirse en víctima de un fraude. Si ves un 621 en pantalla, recuerda: dígame, pero nunca sí.