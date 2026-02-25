Cuidado al ingresar dinero en el cajero: el Banco de España confirma que puedes perder el billete

Ingresar dinero en efectivo en un cajero automático es una práctica cada vez más habitual, sobre todo para evitar esperas en ventanilla. Y a menudo, también obligatoria: muchos bancos restringen ingresos pequeños y los limitan al uso de cajeros.

Ahora bien, el Banco de España recuerda que, en determinadas circunstancias, la entidad financiera puede retener uno de los billetes que has introducido en el cajero automático. ¿Cuál es el motivo detrás de esta acción?

¿Por qué el cajero puede retener uno de los billetes que has introducido?

La razón es muy clara y sencilla: si el sistema detecta que un billete puede ser falso, el banco está obligado por la normativa europea a retirarlo de la circulación y enviarlo para su posterior análisis. No se trata de una decisión deliberada de la sucursal, sino un procedimiento que se encuentra reglado.

En los cajeros más modernos, que permiten introducir los billetes uno a uno, el propio sistema bloquea ese billete sospechoso y entrega un justificante al cliente. Desde ese momento, la entidad tiene un plazo de 15 días hábiles para remitirlo al Banco de España y proceder a su examen.

Si el billete es auténtico, el importe se abonará en la cuenta indicada. Sin embargo, si se confirma que el billete es falso, el dinero no se devuelve.

El Banco de España explica que el usuario puede consultar el estado del expediente con su banco o con el número de registro facilitado en el justificante, con el que puedes hacer un completo seguimiento del proceso.

De esta forma, el organismo recomienda aplicar el método "toque, mire y gire" antes de aceptar cualquier billete: el tacto del papel, la marca de agua al trasluz o los efectos ópticos al inclinarlo son tan solo algunas claves que te permiten detectar posibles falsificaciones.