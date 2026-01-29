Cuidado con este gesto al cepillarte los dientes: una dentista alerta del riesgo para las encías

El uso del cepillo de dientes eléctricos está cada vez más extendido, quizás porque pensamos que siempre es la opción "más eficaz" para la higiene bucodental diaria. Sin embargo, según explica la dentista Almudena Herraiz, este tipo de cepillo puede ser poco efectivo e incluso contraproducente si no se usa correctamente.

La especialista, muy activa en redes sociales, aclara que el principal problema no es el cepillo en sí, sino la forma en la que se usa: "El cepillo elimina más placa, pero solo si se emplea bien. Mucha gente lo mueve como si fuera un manual, y en ese caso, no limpia".

Entonces, ¿qué se debe hacer? La clave, señala, está en dejar el cabezal quieto unos segundos en cada superficie dental, permitiendo que el propio cepillo sea el que haga su trabajo.

Otro error muy frecuente tiene que ver con las encías. Aunque muchas personas se centran únicamente en el diente, Herraiz insiste en que cepillar la encía es fundamental para evitar problemas como la gingivitis:

"Hay que peinar la encía suavemente hacia el diente, sobre todo en la zona donde se unen ambos. Si no cepillamos ahí, se acumulan bacterias y acaba apareciendo inflamación", advierte Almudena Herramiz.

La limpieza de la lengua es otro aspecto que se suele pasar por alto: "en la lengua se quedan muchísimas bacterias", por lo que recomienda usar un cepillo manual o un rascador específico, especialmente si se usa cepillo eléctrico.

Finalmente, Herraiz aconseja complementar la rutina con un colutorio dental sin alcohol, ya que algunos de estos productos ayudan a remineralizar el esmalte y a mantener el equilibrio de la boca. "Los colutorios con alcohol pueden ser agresivos y no son la mejor opción", concluye.

Una rutina correcta, más que el tipo de cepillo, es lo que marca la diferencia en la salud bucodental. Tenemos que seguir los consejos de los odontólogos especialistas para poder cuidar nuestra sonrisa.