¡Cuidado! Un experto asegura que estos utensilios de cocina son UN PELIGRO, ¿los tienes en casa?

¿Alguna vez has imaginado que podrías estar usando en tu cocina utensilios que liberan hormonas, provocan inflamaciones o que incluso aumentan el riesgo de cáncer? Pues acorde al Dr. Saurabh Sethi, esto es una realidad.

El especialista ha utilizado un vídeo de Tiktok como base para comenzar hablando del uso de una tabla de plástico para cortar, algo que parece inofensivo de primeras pero que viene con un puñado de riesgos asociados.

El Dr. Sethi explica que al utilizar una tabla de plástico, es posible que cortando alimentos se dejen partículas de plástico en las comidas, lo que podrían llevar a la ingestión de microplásticos, afectando a hormonas, peso y más.

También menciona que las sartenes antiadherentes rayadas o muy desgastas vienen con sus peligros; algunas versiones antiguas contenían PFOA, una sustancia de la que se halló que podía generar problemas hormonales o incluso reproductivos.

En lo relativo a las sartenes, el doctor apunta que se recomienda encarecidamente encontrar alternativas como de acero inoxidable o hierro fundido, incluso de cerámica pura, ya que estas no presentan los mismos riesgos.

En última instancia, el doctor señala que hay velas aromáticas con las que tener mucho cuidado. De nuevo, esto se debe a que las velas pueden causar cambios hormonales debido a la presencia de ftalatos.

Es por ello que alternativamente se sugiere el uso de velas sin fragancia o elaboradas con ceras naturales. De esta manera, se elimina el potencial uso de elementos nocivos y gracias a ello se respira literalmente un ambiente de mayor seguridad.

¿Qué te parecen los comentarios de este experto? ¿Creías que estos utensilios tan comunes podían contener riesgos tan marcados? Dicho esto, ahora por lo menos sabes que existen alternativas con las que eliminar todo rastro de peligro.