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TRÁFICO

Cuidado con los excesos de velocidad: la DGT prepara nuevas medidas de cárcel

La entidad pretende endurecer su normativa con la colaboración conjunta del Gobierno

Señal de velocidad

Señal de velocidad

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Uno de los asuntos que más preocupan a la DGT desde hace años tiene que ver con que muchos conductores no respetan los límites de velocidad de las carreteras. Algo ante lo que existen medidas en forma de castigos y multas para quienes no respeten las normativas.

No obstante, el Gobierno está valorando que estas últimas no son suficientes y busca la manera en la que los excesos de velocidad garanticen la entrada en la cárcel con mayor facilidad que antes.

El quid de la cuestión es que, para que un exceso de velocidad sea catalogado como delito, el infractor debe circular a 60 kilómetros por hora por encima de los límites en ciudad y a 80 en carretera.

No obstante, la DGT en colaboración con el Gobierno planea reducir el umbral a partir del cual los infractores pasaran a ser catalogados como delincuentes. De esta manera, las cifras quedarían de la siguiente manera:

Si la persona va 50 kilómetros por hora más rápido que el límite en ciudad y 70 en carretera, su infracción será considerada como delito penal y pasará a ser juzgada como si fuera un delincuente en toda regla.

Eso sí, el Gobierno dejaría intactas las penas que se impondrían en estas situaciones, manteniendo la estancia en prisión entre 3 y 6 meses en función de la gravedad de la infracción en cuestión.

Estas últimas medidas, aún pendientes de aprobación, se llevarían a cabo con el objetivo de reducir el número de accidentes en carretera, dado que estos suelen estar provocados por aquellas personas que no respetan el reglamento de la DGT.

Noticias relacionadas y más

Sin ir más lejos, el número de fallecidos en las vías durante 2025 ascendió a la cifra de 1.119; un número que sigue siendo escandaloso aún con los controles que la DGT ha desplegado a lo largo de los últimos meses.

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