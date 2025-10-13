SALUD
Cuidado si compras este pastel en el supermercado: un médico advierte de sus peligros
"No es repostería, es química", advierte este experto
Un médico francés ha sorprendido a muchos consumidores con su última advertencia acerca del consumo de algunos pasteles y dulces industriales que se venden en la mayoría de supermercados: "son un problema de salud pública", determina con rotundidad el médico.
Su nombre es Pascal Gonçalves, médico general y experto en prevención de la salud, y explicó en una entrevista para 'Yahoo! Noticias Francia' que muchos de estos productos ultraprocesados "no son realmente pasteles, sino ensamblajes químicos".
El autor del estudio 'La elección correcta en el supermercado' asegura que estos alimentos deberían eliminarse de cualquier dieta saludable, especialmente fuera de las comidas principales.
En dicho análisis, Gonçalves distingue entre los pasteles elaborados con ingredientes naturales y aquellos que están repletos de aditivos industriales, como sucede con la mayor parte de la bollería que se vende en supermercados.
Según sus palabras, algunos productos hechos con mantequilla pura, azúcar, huevos y almendras son opciones más equilibradas ya que se acercan a los pasteles que cualquiera podría hacer en casa. Sin embargo, muchos otros pueden contener casi 20 ingredientes ultraprocesados, destacando estabilizadores, emulsionantes, espesantes y aceite de palma.
"Esos no son pasteles, no es pastelería, es química", concluye con rotundidad un médico muy comprometido con la salud pública y la prevención. Además, recuerda que su consumo habitual puede tener consecuencias graves a largo plazo: desde sobrepeso y obesidad, hasta cáncer debido a la presencia de aditivos cancerígenos.
Entonces, ¿cuál es la solución? Lo mejor es comer siempre dulces y pasteles hechos en casa, con ingredientes que podemos controlar al comprarlos en el supermercado. Y comprobar la procedencia, por supuesto, de dichos ingredientes.
