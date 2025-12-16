Cuidado con coger el coche en diciembre: la DGT advierte sobre 35.000 controles por este motivo

La DGT ha anunciado nuevas medidas para prevenir accidentes de tráfico y reducir su cifra de cara a las próximas Navidades, lo cual hará desplegando hasta 35.000 controles nuevos.

La razón de esto último reside en el aumento del consumo de alcohol en la semana previa a las Navidades fruto de un fenómeno social concreto: las cenas de equipo.

Más controles antes de Navidad

En estas fechas, es muy común que las empresas celebren reuniones encaminadas a favorecer las relaciones profesionales de sus trabajadores que se materializan en las ya famosas cenas de empresa.

Ante esta situación, la DGT es consciente de que muchos usuarios cometerán la imprudencia de coger el coche habiendo bebido a lo largo de las mismas, lo cual aumentaría el grado de peligrosidad en las carreteras.

La DGT alerta e inicia una campaña de vigilancia para evitar esta acción habitual en Navidad

Y es que hay que tener en cuenta que la DGT siempre ha hecho mucho hincapié en aquellas campañas de prevención de accidentes de tráfico a causa de consumo de alcohol.

Sobre todo, porque este último sigue estando presente hasta en un 12% de los accidentes mortales que se producen en las carreteras a diario, por lo que la DGT estaría buscando extremar precauciones.

De hecho, una de las nuevas medidas que se están valorando tiene que ver con reducir la tasa permitida de alcohol de 0,2 a 0,1 litros en sangre, pese a que la DGT asegure que lo ideal siempre es el 0,0.

Por esa misma razón, la DGT aconseja no coger el coche tras una cena de empresa por poco alcohol que se haya consumido con un único objetivo: evitar sanciones y, en casos extremos, sustos innecesarios.