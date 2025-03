Cuidado si eres de Catalunya: los Mossos d'Esquadra advierten de esta estafa por internet

Las estafas siguen creciendo por internet a medida que hay novedades en el uso de la tecnología y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado advierten cada dos por tres de nuevos métodos para engañar a las personas. No importa si utilizas el ordenador, la tablet o un teléfono móvil, que te encuentras en peligro si no tomas medidas.

Sabemos lo difícil que es trabajar sin teléfono móvil o sin PC, pero los Mossos d'Esquadra han querido advertirnos de un método muy poco conocido que utilizan los ciberdelincuentes para estafarnos, y que se encuentra en constante crecimiento.

Afecta a todas aquellas personas que compráis en internet. Y aunque el aviso se ha emitido en Catalunya por ser un cuerpo autonómico, en realidad estaría bien que le hicieseis caso cualquier persona que utilice una tienda online.

La nueva estafa que afecta a todos aquellos que compran por internet

Los Mossos d'Esquadra aseguran que "si has comprado un producto por internet y lo que te llega no es lo que has pedido, puede ser un error o una estafa". ¿Y cómo funciona?

El cuerpo autonómico recomienda que en estos casos, contactemos directamente con el vendedor para comprobar si ha sido una estafa. En ese caso, lo más seguro es denunciar en comisaría para evitar caer en más problemas.

Cómo evitar estafas en compras a través de internet

Comprar en tiendas oficiales y que tengan un sello de confianza.

Evitar enlaces que no son seguros (o no lo parecen).

Desconfía de descuentos imbatibles.

. Recopila información sobre el vendedor antes de comprar a través de las opiniones de los usuarios; si no las hay, puede ser un indicativo de estafa.

Analiza cómo es el lenguaje que utiliza la tienda: artificial, demasiado casual o con faltas gramaticales o de ortografía indican estafa.

Si sigue estos consejos, será poco probable que caigas en estafas aunque compres por internet. Y son recomendaciones muy fáciles de incorporar en tu día a día, ya que simplemente es ser observador.