Cuidado en Barcelona: Meteocat advierte de viento intenso y activa la alerta amarilla

Como viene avisando el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) desde hace varias jornadas, mucho cuidado con el viento en Barcelona y en su área metropolitana porque está a punto de activarse el aviso amarillo por rachas superiores a los 90 kilómetros por hora.

El Meteocat confirma esta situación, que dará comienzo a partir de la madrugada del miércoles 11 de febrero de 2026, desde las 06.00 horas, aumentando el peligro de accidentes e incidencias en la vía pública.

Después de varios días marcados por lluvias intermitentes en Catalunya, el tiempo dará un giro con el refuerzo del viento de componente este, un fenómeno que afectará especialmente al litoral y prelitoral, zonas en las que el Meteocat prevé rachas fuertes de viento, puntualmente muy fuertes, sobre todo a partir de mediodía y en zonas expuestas.

Antes, el martes 10 de febrero, el cielo se mantendrá cubierto en buena parte de la comunidad, con precipitaciones débiles en el Pirineo y Prepirineo occidental, que localmente pueden ser moderadas, aunque no dejarán acumulados de importancia.

En otras zonas del tercio norte y la mitad oeste no se descartan lluvias aisladas, sobre todo a primera hora y al final del día, de nuevo, sin preocupación por los acumulados.

¿Subirán las temperaturas en Catalunya este martes 10 de febrero?

En cuanto a las temperaturas, estamos hablando de un ambiente inusualmente suave para esta época del año. Las mínimas subirán de forma moderada, mientras que las máximas lo harán entre moderada y acusadamente, alcanzando o superando los 20 grados en el litoral y prelitoral sur. En el interior de las Terres de l'Ebre podemos hablar de hasta 23ºC.

El viento soplará principalmente de poniente en el interior y de garbí en la costa, inicialmente entre flojo y moderado, pero con un claro incremento de intensidad a lo largo del miércoles tal y como hemos adelantado. ¡Atención a los avisos mañana!