Tráfico
Cuidado con la baliza V-16 no homologada por la DGT: 80 euros de sanción aunque la lleves
La DGT recuerda que la baliza debe estar debidamente homologada
Sigue siendo muy habitual encontrar a conductores rezagados en supermercados y establecimientos de mecánica buscando una baliza V-16 para colocarla en su vehículo y emplearla en caso de emergencia. Sin embargo, es importantísimo utilizarla de forma correcta para evitar confusión y sanciones.
Cuáles son los errores más habituales del uso de la baliza V-16
El error más común es colocar la luz en el techo del vehículo y olvidar activar los cuatro intermitentes. Según recuerda la DGT, la baliza no sustituye a los 'warnings', únicamente a los triángulos de emergencia. En caso de accidente, avería o inmovilización, ambos sistemas deben emplearse de forma conjunta.
Si no encendemos los intermitentes cuando el coche queda detenido en la vía, puede conllevar multas de hasta 200 euros, sobre todo cuando esto genera peligro a otros conductores.
También puede sancionarse el uso indebido de las luces de emergencia para justificar paradas en doble fila o detenciones sin un motivo real. Algo muy común en ciudades y pueblos y que muchos conductores pasan por alto.
En este mismo sentido, la Guardia Civil alerta del aumento de balizas que se venden como 'legales', y que al analizarlas cuidadosamente, no están homologadas. Si llevas una V-16 no válida o directamente no dispones de ella, estamos hablando de multas de 80 euros.
De esta forma, si queremos evitar problemas con multas y sanciones, debemos comprar una baliza V-16 homologada y guardarla en un lugar accesible, colocarla en el punto más alto posible del vehículo y activar inmediatamente los cuatro intermitentes.
Combinando ambos avisos no solo estamos cumpliendo con la normativa y evitando problemas con Tráfico: también es la única forma de señalizar correctamente un accidente, una avería o cualquier inmovilización.
