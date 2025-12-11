Cuidado con estar de baja más de 18 meses: la nueva advertencia de la Seguridad Social

Los procesos de baja laboral suelen ser lentos en cuanto a evolucionar hacia aquello que podría ocurrir después, ya sea que la persona se reincorpore o que pida la incapacidad de carácter permanente.

No obstante, entre estos dos últimos procesos es importante tener un cuenta sumamente relevante del que ha advertido la propia Seguridad Social con un mensaje que habría que tener en cuenta.

Todo tiene que ver con aquellas personas que están más de 18 meses de baja laboral, dado que ese es el tiempo máximo que se estipula para este tipo de situaciones por parte del trabajador en cuestión.

A partir de ese momento, la persona podrá pedir una prórroga o incluso iniciar un proceso de petición de incapacidad, pero es importante que no se demore mucho en cualquiera de los dos casos.

La razón de esto último es que, si la persona está más de 18 meses de baja y no toma una decisión rápidamente, dejará de cotizar en la Seguridad Social, lo cual es algo a tener en cuenta.

De hecho, si la persona se está planteando la posibilidad de pedir la incapacidad, es probable que la propia Seguridad Social le haya enviado ya la propuesta tras haber valorado los primeros datos iniciales.

Por otro lado y prestando atención al puesto de trabajo en sí, hay que destacar que este quedará suspendido, pero la persona no podrá quedarse sin su empleo hasta que la situación se resuelva.

Por tanto y a modo de conclusión, lo mejor que podemos hacer si se acercan los 18 meses de baja es estar preparados para actuar con rapidez con tal de no dejar de cotizar en la Seguridad Social.