Cuidado con el uso de las apps de citas: te están robando de esta forma

Hoy en día, son muchas las personas que recurren a las aplicaciones para conocer gente y ligar. Y es que vivimos en una época en la que las relaciones se desarrollan cada vez más a través de la pantalla de un móvil.

Para conocer la magnitud, Tinder es una de las aplicaciones de este tipo más famosas, posee más de 75 millones de usuarios en todo el mundo y 1,5 millones en España. Pero esta no es la única, Bumble o Lovoo son otras.

Y es que para triunfar en estas aplicaciones, es imprescindible ofrecer datos sobre ti mismo y buenas fotos para llamar la atención. Según el último informe de Mozilla, hay que tener cuidado con la información que se comparte.

En este tipo de aplicaciones, cuantos más datos proporciones más posibilidades tienes de encontrar a alguien que encaje contigo. Esto se debe a los algoritmos de la propia aplicación. Pero, el informe de Mozilla expone que estas apps fallan a la hora de proteger nuestra información.

Concretamente, mucha de esta información personal puede ser recopilada por las empresas y las mismas aplicaciones, y no darte cuenta de que las estás compartiendo. Ya no solamente con estos datos, sino que si la propia aplicación tiene videochat o las conversaciones que se realicen en chats privados.

Tras analizar 25 aplicaciones de citas, solo hay tres de ellas que cumplen en cuanto a la materia de protección de datos y privacidad: Lex, eHarmony y Happn. Concretamente, dicen que protegen esta información un poco mejor que las demás.

Por otra parte, Badoo, Muzz, Her, Tinder, OkCupid, Match, Hinge, Plenty of Fish, Bumble, Jdate, Elite, Scruff, OurTime, BlackPeopleMeet y Grindr se encuentran entre aquellas que incluyen la etiqueta 'Privacidad no incluida'.

Además, los analistas advierten de que la integración de la inteligencia artificial en este tipo de servicios podría ser perjudicial, ya que la IA es un campo minado de privacidad y no aseguran que las que tienen carencias en este ámbito puedan manejar.