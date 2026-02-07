Cuidado con tus amistades: Arthur Brooks identifica el error que te impide ser realmente feliz

La amistad suele ocupar un segundo plano hasta que esta empieza a fallar. Sin embargo, cada vez más expertos en bienestar insisten en que la calidad de nuestros vínculos no solo influye en cómo nos sentimos, también en nuestra salud mental y la percepción que tenemos de la vida.

En este contexto, Arthur Brooks, profesor de Harvard y uno de los divulgadores más influyentes sobre felicidad, lanza una advertencia clara: no todas las amistades nos aportan lo mismo y quedarse atrapado en las más superficiales es un problema serio.

Brooks explica que existen tres niveles de amistad y que el resto no está en tener relaciones ligeras o funcionales, sino en nunca avanzar más allá de ellas:

Amistad de transacción, basada en el intercambio: favores, intereses comunes, trabajo o conveniencia. Son relaciones útiles y necesarias, pero emocionalmente incompletas si ocupan todo nuestro mapa afectivo. Amistad de belleza, donde entra en juego la admiración. Nos atrae la inteligencia, el talento, el carisma o el éxito del otro. Son relaciones estimulantes, pero también frágiles: cuando aquello que admiramos cambia o desaparece, el vínculo se resiente. Amistad de la virtud: relaciones "hermosamente inútiles" donde no hay objetivos ocultos ni beneficios externos. Son amistades basadas en el afecto genuino, el conocimiento profundo y la aceptación mutua, incluso en momentos complicados.

Por lo tanto, este experto en felicidad cree que la amistad es uno de los cuatro pilares fundamentales de la felicidad junto al trabajo con sentido, la familia y la trascendencia.

Y no es tanto acumular amigos y contactos, sino de sentirse realmente acompañado incluso en los momentos más difíciles. Rodearse de gente no siempre evita la soledad; hacerlo de las personas adecuadas, sí.