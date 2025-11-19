Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
HACIENDA

Cuidado: si no aceptas una herencia después de que haya prescrito, será una 'donación' para Hacienda

La Ley de Sucesiones y Donaciones lo confirma en el artículo 28.3

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. / SPORT

Claudio Torres

A muchos puede sonarle raro el hecho de renunciar a una herencia, pero a menudo se hace con el objetivo de evitar pagar deudas y evitar otros problemas arraigados a ella.

Sin embargo, se debe hacer antes de un determinado momento, ya que tras ello, no se podrá renunciar a la herencia, sino que ante ojos de la Agencia Tributaria, realmente aceptaste esa herencia. Aun así, sí que se puede 'renunciar' a ella en ese momento, pero no de la misma forma, y hay que tener mucho cuidado.

Según recoge la Ley de Sucesiones y Donaciones en el artículo 28.3, "la repudiación o renuncia hecha después de prescrito el impuesto correspondiente a la herencia o legado se reputará a efectos fiscales como donación". Es decir, si rechazas una herencia después de que haya pasado el tiempo de aceptación, se considerará que la has donado, no que la estás rechazando.

¿A qué se debe esto? Porque, como hemos mencionado antes, la Ley contempla que si no rechazas la herencia de forma explícita dentro del tiempo límite, se entenderá que la has aceptado.

De esta forma, si la 'rechazas' después de que haya prescrito ese periodo, se entenderá que te hiciste propietario de esos bienes y ahora los estás donando, en lugar de rechazarlos como tal.

¿Y en qué repercute esto?, te estarás preguntando. Pues en que los impuestos de donaciones son mucho más costosos que los de sucesiones, por lo que si decidiste no coger la herencia por evitar pagar deudas y la 'rechazas' después de que haya prescrito el mencionado periodo, acabarás pagando mucho más por ser considerada donación.

El problema es que hay muchos españoles que esto no lo saben, y es por eso que a menudo puedes acabar pagando un buen montón de dinero sin haberlo previsto. Por ello, hay que tener especial cuidado con esto.

