Cuida la barba sin gastar mucho dinero con este nuevo producto de Lidl

En la actualidad, existen diferentes estilos y tendencias para llevar la barba masculina. Desde la popular barba de tres días hasta la 'italiana', necesitas una herramienta de calidad para conseguir un buen resultado profesional.

La rutina suele estar marcada por un ritmo acelerado, incluyendo la higiene personal. Por este motivo, es importante contar con un producto que facilite nuestro día a día, y podamos recortar la barba de forma sencilla y rápida.

En este contexto, esta semana ha llegado a las tiendas de Lidl un aparato que ofrece una solución cómoda y sin complicaciones. Desde este viernes, la afeitadora Phillips Serie 1000 está disponible en la cadena alemana con un precio especial.

Esta afeitadora dispone de un sistema de cuchillas PowerCut, compuesto por 27 cuchillas autoafilables para mantener un buen ritmo de afeitado. Además, sus cabezales flexibles en tres direcciones permiten hacer los contornos con facilidad.

El mango ergonómico de la Phillips Serie 1000 está fabricado en goma y cuenta con un diseño que ofrece un agarre seguro y cómodo para el usuario. Por otra parte, basta con pulsar un botón para sacar el cabezal y enjuagarlo en agua para limpiar el dispositivo.

La Phillips Serie 1000 es muy útil para llevarla al gimnasio o en un viaje, gracias a su batería. La afeitadora cuenta con 30 minutos de autonomía tras ocho horas de carga, un tiempo suficiente para varios recortes.

La carga se produce a través de un cable USB-A que está incluido en la caja del producto. El paquete también incluye una tapa que cubre las cuchillas de la máquina cuando no se está utilizando, garantizando su seguridad e impidiendo que entre el polvo.

Habitualmente, el precio de este dispositivo alcanza los 34,99 euros en tienda. No obstante, los usuarios de la aplicación Lidl Plus pueden conseguir la afeitadora Phillips por un precio de 29,99 euros.