Así son las cuevas de Montserrat en Collbató, lugar donde falleció Isak Andic, fundador de Mango

El empresario y dueño de Mango, Isak Andic Ermay, de 71 años, perdió la vida el pasado 14 de diciembre de 2024 tras sufrir una caída de 150 metros durante una excursión en las inmediaciones de las cuevas de Montserrat, en el municipio de Collbató, Barcelona. El trágico accidente sucedió cuando estaba realizando una excursión con su esposa e hijo.

La inesperada muerte de la persona más rica en toda Catalunya abatió al mundo empresarial. "Isak ha sido un ejemplo para todos nosotros. Ha dedicado su vida al proyecto de Mango, dejando una huella imborrable gracias a su visión estratégica, su liderazgo inspirador y su compromiso inquebrantable con unos valores que son los que él mismo ha impregnado a nuestra compañía", indicó el CEO de la firma Toni Ruiz.

Según fuentes de los Bomberos de la Generalitat y de los Mossos d'Esquadra explicaron que recibieron el aviso de accidente en torno a las 12:39 horas. En un lugar donde era muy complicado la zona de acceso, se desplazaron los cuerpos de Seguridad para rescatar el cuerpo. La caída mortal de Andic no se produjo en el sendero que une la zona del aparcamiento de las cuevas, sino en otra localidad que une con el monasterio de Montserrat.

El lugar del accidente de Isak Andic, el dueño de Mango, en Collbató. / Agencias

Para poder entrar a las cuevas se ha de realizar un paseo subterráneo de 400 metros de longitud que está adaptado a las visitas turísticas. Sin embargo, se recomienda que antes de visitar esta localidad la gente entre a la web para informarse.

La web avisa que es un tramo lleno de subidas y bajadas de escaleras, exactamente se deben subir 244. Dentro de la cueva, el recorrido es lineal de unos 800 metros, con un desnivel acumulado de 64 metros distribuido en 500 escalones.

La temperatura interior es de 14 °C y la humedad relativa alcanza el 99%, lo que hace que el suelo y las barandillas estén húmedos, incrementando el riesgo de resbalones. Por todo esto, se advierte utilizar un calzado deportivo y prendas de invierno, aunque la ruta se haga en verano.