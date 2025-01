El cuestionado interrogatorio del juez Carretero a Elisaá Mouliá: "¿No le dijo que me dejes en paz, no me toques?"

El juicio a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá ya está en marcha. El encargado de valorar los hechos y dictar sentencia es el juez Adolfo Carretero Sánchez, titular del juzgado de instrucción número 47, conocido por su peculiar manera de llevar los interrogatorios a sus investigados.

Antes de empezar con todo el proceso, el magistrado ya apuntaba a que se harían preguntas "inconvenientes, que sean incómodas" a la presunta víctima y que está no tendría capacidad alguna para eludirlas, por muy duras que le pudieran parecer.

Cuestionamiento continuo a la declaración de Elisa Mouliaá

"Según usted, se sacó el miembro viril ¿Se lo sacó para qué?". Con preguntas de este estilo, cortes continuos a Mouliaá y un cuestionamiento constante de las respuestas de la actriz, el juez ha cumplido con las expectativas en su incisiva manera de plantear sus juicios, algo que ha suscitado numerosas críticas.

En un momento de la declaración, Mouliaá reconoce haberse sentido violentada por la actitud de Errejón, a lo que Carretero le cuestiona si se llegó a pedir que parara, aunque el magistrado insiste: "No le dijo que me dejes en paz, no me toques? ¿Dijo algo de eso?", preguntaba.

Elisa Mouliaá se sentó en '¡De Viernes!' tras declarar ante el juez / SPORT

Otro claro ejemplo de la manera de funcionar de Carretero se pudo notar cuando Mouliaá relata las condiciones, "que son de risa", según el juez, y que supuestamente le puso Errejón en la fiesta en la que terminó sucediendo la presunta agresión: "Pero vamos a ver, usted es una persona está acostumbrada a tratar con el público, es actriz ¿No es capaz de decir a este señor estas condiciones no son aceptables, que qué me está uste diciendo?", insistía.

Después de revelar que el político le abordó por sorpresa con un beso que no le dejaba respirar le pregunta si "¿le dijo algo, por qué ha hecho usted eso, me ha sentado muy mal?", o si en el momento de bailar lo hacían "lento o movido".

Tampoco se corta en el momento en que la actriz revelaba que ha tenido que someterse a tratamiento psicológico y que el hecho de ver cómo había otras presuntas víctimas del político le animó a contar su caso. Entonces, Carretero le comenta que no existe denuncia ninguna aparte de la de "una señora de hace 15 años que estaba prescrito", es decir, la de Aída Nízar.

Las confianzas con Errejón

Un ejemplo más de su discutida actitud durante este juicio se hizo evidente durante la declaración de Errejón, cuando Carretero pone sobre la mesa la posibilidad de que la denuncia de la actriz llegara como venganza: "¿Puede ser que usted que prometiera salir o algo, y que al no hacerle caso fuera por represalia?", preguntaba.

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresi / Mateo Lanzuela - Europa Press

Además, se tomó muchas confianzas con el investigado, pues llegó hasta a tutearle: "Solo sí es sí, parece mentira que esté pasando esto contigo, Íñigo. Solamente sí es sí, aludiendo a la ley del sí es sí, ¿usted recuerda algo de eso?", preguntaba.