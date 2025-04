¿Cuánto cuesta el programa 'La familia de la tele'?

Televisión Española ha hecho una inversión muy importante para el nuevo magacín de las tardes de La 1: 'La familia de la tele'. El formato de la cadena pública estará presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, además Belén Esteban tendrá un rol clave como colaboradora especial.

Este nuevo programa está liderado por La Osa Producciones, la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, creadores de programa tan exitosos como 'Sálvame', el 'Deluxe' y Ni que fuéramos shh', entre otros.

Esta tarde se estrena la primera emisión de 'La familia de la tele', pero no será un programa al uso, ya que se va a celebrar un gran desfile inaugural en Prado del Rey. No obstante, no será hasta mañana que arrancará el formato diario. A lo que respecta al horario, 'La familia de la tele' se divide en dos tandas: de 15:50h a 16:50h y de 18:40h a 20:30h.

Tras el inminente estreno, el formato de TVE ha generado mucho revuelo mediático en redes para conocer cuál es el precio total por realizar el programa. Sin embargo, RTVE, a través del portal de la transparencia, ha dado la cifra exacta.

El ente público ha pagado a la productora La Osa Producciones 5.310.414 euros, que se distribuye en gastos de producción y salarios. Aunque, la polémica está servida, debido a que en esta cantidad no están incluidos los salarios de Belén Esteban, María Patiño e Inés Hernand, entre otros.

Aparte, 'La familia de la tele' ha firmado con TVE un total de 65 emisiones, es decir, 13 semanas, que serán aproximadamente unos cuatro meses. Haciendo los cálculos se puede saber que cada programa tiene un coste total de 81.500 euros.

La cadena púbica no ha especificado cuánto cobrarán los presentadores y colaboradores, debido a que al tratarse de una empresa externa al ente, no tienen por qué informar de los sueldos de los empleados.

Además, se espera que este magacín sea todo un éxito, ya que la cadena pública quiere ser la cadena de televisión referente en las tardes. Sin embargo, son conocedores que hay mucha competencia en esta franja horaria.