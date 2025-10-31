"Me cuesta hablar castellano": así fue la viral respuesta de un alumno ante la defensa de su TFM

La defensa del trabajo de fin de máster puede ser uno de los mayores retos que el alumno debe afrontar según las circunstancias en las que esta última tenga lugar.

Sobre todo, porque se trata de un proceso que requiere cierta soltura y don para el habla con tal de salir del paso ante una presentación observada por un tribunal académico.

Pues bien: esto último ha generado una situación que se está viralizando mucho por redes y que ha compartido el influencer conocido como Beñat Olea, el cual está especializado en la difusión del Esukera.

Al parecer, una profesora del País Vasco que formaba parte de un tribunal de defensa de TFM de su universidad escribió al creador de contenido para compartir una interacción que había tenido con uno de sus alumnos.

Según cuenta la maestra, notó que este último estaba muy nervioso antes de la presentación y, cuándo le preguntó qué le pasaba, este contestó: "Me cuesta mucho el castellano".

Evidentemente, el alumno se refería a que no se sentía tan seguro manejándose con el idioma, lo cual hizo que entrase en un estado de nervios descontrolado.

No obstante, la respuesta de la profesora fue magistral: "Perdóname, mis clases de Euskera también van despacio", haciendo que el alumno se relajase ante un comentario que buscó complicidad con él.

De hecho, este último fue tan infalible que el alumno logró aprobar la defensa de su TFM, pero también ha servido para dejarnos con una escena que ha generado mucho debate en redes sociales.