Cuenta atrás para el eclipse total en España: cuándo será y dónde ver "la noche en pleno día"

España se prepara para vivir un fenómeno astronómico histórico que no se ha repetido en el último siglo. El próximo 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total cruzará la península y convertirá el día en noche durante unos instante, regalándonos imágenes únicas en buena parte del país.

Este fenómeno sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente su luz en una franja concreta. En ese breve periodo de tiempo, que puede durar entre unos segundos y casi dos minutos, el cielo se oscurece, la temperatura desciende y el entorno cambia por complemento.

La franja de totalidad atravesará España de noroeste a sureste. Comenzará en Galicia y recorrerá comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, para terminar en Baleares.

Ciudades como Zaragoza, Tarragona o Valencia estarán entre los puntos privilegiados para observar el fenómeno en su máximo esplendor.

Cómo será el eclipse total de sol en Catalunya

Si hablamos de Catalunya, el eclipse será especialmente visible en comarcas del sur, donde se podrá experimentar ese breve "minuto de noche" en pleno verano. Cuanto más cerca se esté del centro de la franja, mayor será la duración del fenómeno.

Vista del eclipse solar total que pudo verse el año pasado en EEUU, en una imagen tomada en Saddleback Mountain, en Maine. / AP

Y este evento no llegará aislado. En 2027, otro eclipse total cruzará el sur de España, con una duración mucho mayor; y en 2028 se producirá un eclipse anular, conocido como "anillo de fuego".

Por supuesto, los expertos recomiendan prepararse con antelación y utilizar gafas homologadas para la observación, ya que mirar directamente al sol sin protección puede causar daños irreversibles en la vista.

Durante estos tres años, España se convertirá en uno de los mejores lugares del mundo para observar eclipses, atrayendo tanto a científicos como a miles de aficionados.