La cuenta atrás para las Campanadas comienza hoy en 'El Hormiguero': Cristina Pedroche desvela pistas sobre su vestido

Como viene ocurriendo cada año conforme nos acercamos a las Navidades, Cristina Pedroche vuelve a estar invitada en 'El Hormiguero' para hablar de uno de los momentos más esperados: las Campanadas de Fin de Año.

Y es que la madrileña repite de nuevo con Antena 3 este próximo 31 de diciembre, acompañada una vez más por Alberto Chicote, demostrando que lo que funciona, no hay que tocarlo demasiado. Unas duodécimas campanadas para Pedroche en las que volverá a sorprender con su vestuario.

En efecto, la visita de Cristina Pedroche en 'El Hormiguero' de esta noche, 17 de diciembre, está especialmente pensada para conocer las primeras pinceladas de un vestido que promete volver a dejarnos con la boca abierta.

¿Cómo será la visita de hoy, 17 de diciembre, de Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'?

Ya es tradición que el misterioso vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas desate un enorme revuelo en redes socailes. Es probablemente el principal atractivo de unas Campanadas que, año tras año, son más o menos igual en forma y narrativa.

Aunque fiel a su estilo, la presentadora ha adelantado que este año el diseño tendrá un significado especial, acorde al momento personal y profesional que está atravesando en estos momentos.

Pero las Campanadas no serán el único tema del que hablen Pedroche y Pablo Motos: ¿cómo vive la presentadora y colaboradora uno de los años más especiales para ella? Su cercanía, espontaneidad y personalidad son razones más que suficientes para ver tanto su entrevista en 'El Hormiguero' como las Campanadas de Antena 3 el próximo 31 de diciembre.

Cristina Pedroche es una de las figuras más reconocidas de la televisión española. Más allá del vestido, su presencia en las Campanadas simboliza éxito: Antena 3 sigue confiando tanto en ella como en Chicote para intentar liderar un año más, después de que el año pasado le arrebatase el liderazgo los miembros de 'La revuelta'.