"Se me cuela una facha-fascista": la reacción de Frank Cuesta tras la visita de Ayuso en su santuario

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa.

Hace unos años que el naturalista creó un santuario de animales en Tailandia en el que cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

'Frank de la Jungla' utiliza mucho las redes sociales y suele colgar vídeos de cómo es su día a día en el santuario. En estos también se han podido ver las visitas de varias personalidades como TheGrefg, YoSoyPlex, El Xokas o Cristina Seguí.

Ahora ha sorprendido a todos publicando un vídeo en su canal de YouTube con la visita de Isabel Díaz Ayuso. En este se ve como la presidenta de la Comunidad de Madrid coloca una placa en mitad del santuario con el nombre de 'Plaza de Isabel Díaz Ayuso' y no duda en sentenciar la acción: "Aquí todo el mundo pone de todo, que si el Javi Oliveira, el Grefg, el Plex... ¡Ni hoz ni martillo, aquí libertad!".

Tras esto, Cuesta reacciona con ironía: "Pero, ¿quién ha puesto esto aquí? Si aquí somos todos rojos como decía Jorge Javier Vázquez. De todas formas, tenemos la cámara de seguridad ahí, así que la vamos a pillar".

Hace dos años que Frank invitó a la política a visitar su santuario, y ahora lo ha hecho, demostrando que ambos tienen muy buena relación y que se lo toman con humor.

"Se me ha colado una facha-fascista en el santuario, no sé cómo. Bromas aparte, han venido unos amigos a pasar unos días al santuario y lo hemos tenido en secreto porque querían estar tranquilos, ya están de vuelta en Madrid. Tengo vídeos y clips, el que he subido es suficiente para que sepáis que han estado aquí. Lo han pasado bien", ha publicado el herpetólogo en la red social.