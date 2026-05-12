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Cucurella revela por cuánto se cortaría el pelo: "Vaya compromiso"
El defensa del Chelsea pasó el día con dos de los creadores de contenido más populares de España: Juan Beato y Erra
Marc Cucurella ya tiene entre ceja y ceja el Mundial. El lateral izquierdo fue una de las grandes sensaciones de la pasada Eurocopa. Aunque pocos confiaban en él, Luis de la Fuente apostó fuerte por su presencia y el defensor respondió con un rendimiento sobresaliente, convirtiéndose en una pieza clave para la conquista del título.
Mientras persisten las dudas en la portería, el mediocentro y la delantera, el lateral izquierdo parece tener dueño, pues Cucurella parte como el gran favorito para ser titular en el Mundial. Además, el defensa del Chelsea es muy del agrado de la afición española por su carisma, especialmente por su corte de pelo.
Hace unos días, el lateral izquierdo grabó un vídeo con dos de los creadores de contenido más populares de España: Juan Beato y Erra. El objetivo era claro: descubrir cómo es vivir 24 horas junto a un futbolista de alto nivel.
En un momento dado del vídeo, Erra le cuestionó: "¿Por cuánto te cortarías el pelo?". Cucurella no se aguantó la risa, pero avisó: "Por mucha pasta, unos millones".
El creador de contenido siguió erre que erre: "¿Cuántos millones?". Al instante, Beato no dudó en decir: "Le estamos poniendo en unos compromisos...". Aunque, Cucurella aclaró que "lo estoy pensando, que puede haber un jeque...". Por esta razón, Beato propuso: "Di una cifra y si alguien te suelta esa barbaridad nos das un 5%".
Después de pensarlo durante unos segundos, el exjugador del Getafe puso fin al debate: "Por 5 millones de euros me rapo".
La promesa de Cucurella a SPORT
Cabe recordar que Cucurella, cuando ganó la Eurocopa, aceptó teñirse el pelo de rojo, algo que fue muy comentado en redes sociales. El futbolista aseguró en una entrevista con SPORT que "el tinte rojo dio suerte".
Aunque, también se mojó sobre qué haría si España gana el Mundial: "Buah, buena presión. Se podría optar a todo, no lo diría con la boca muy grande porque luego pasa... Ahora cambiaría de tinte, pero quizá me haría una 'rapadita'. Lo dejamos en quedarme calvo". Así que, a lo mejor, no hacen falta cinco millones de euros para que se corte el pelo, sino que gane el Mundial y cumpla su promesa con SPORT.
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