Una cubana hace un controvertido ranking de comida tradicional española: "Tampoco es que me..."

Puede que en política el Estado español esté dividido entre izquierdas y derechas, pero todo pasa a un segundo plano cuando se habla de comida: la gastronomía española es motivo de orgullo para todos gracias a su gran variedad de opciones y sabores.

Durante los últimos meses se ha puesto de moda en las redes sociales valorar platos de los restaurantes más curiosos o de aquellos que están tan bien valorados que cuentan con estrellas Michelin. Esta tendencia ha crecido en lo relacionado con la cocina en general y son muchos los usuarios que dan su opinión de algunos platos típicos de otras países.

Esto es precisamente lo que ha hecho Anita Mateu, una chica cubana que vive en España y que no ha perdido la oportunidad de sumarse al 'trend' en TikTok. En su caso, ha utilizado un filtro donde aparece un ránking en el que va colocando algunos platos tradicionales que le van apareciendo en forma de foto de manera sucesiva.

El primero que le sale es la paella, tradicional de las tierras valencianas, y la sitúa en cuarta posición: "es rica pero hay otras cositas que me gustan mucho", comenta. Después, pone las bravas en quinta posición, pese a que las patatas "son su cosa favorita en el mundo". Entre todo lo que tenemos en España, Anita se queda con las croquetas porque "es lo que más le gusta" y lo pide en "todos los lugares que va". Por el otro lado, los churros con chocolate los coloca en la décima posición porque "no es 'team' dulce".

Así, va completando cada una de las posiciones hasta dejar el ránking de la manera siguiente:

Croquetas Tortilla de patatas Jamón serrano Paella Patatas bravas Pulpo a la gallega Carrillera guisada Salmorejo Camarones Churros con chocolate

Como era de esperar, la sección de comentarios se ha llenado de gente que quería aportar su plato favorito o que simplemente le puntualizaba algún error, como no saber que la carne guisada se trata de unas carrilleras guisadas que "si están bien hechas, te llevan al séptimo cielo", comenta un usuario. Uno de los comentarios más interesantes es el de un cubano que le recomienda que pruebe este plato, ya que a él "le flipan" y es de la misma parte del mundo.

Hay otra, le reconoce que "entiende de comida española" y se suma al "'team' croquetas". El usuario Acuario no están tan de acuerdo con que los churros ocupen la última posición y le recrimina su valoración: "No me lo puedo creer, con lo buenos que están", escribe.