Una cubana cambia España por Estados Unidos y se vuelve viral contando su historia: "Extremadamente difícil"

Una usuaria cubana de TikTok, conocida como @niurki2107 en la mencionada red social, se ha hecho viral después de explicar en un vídeo el porqué decidió dejar España para mudarse a Estados Unidos.

Su experiencia migratoria ha levantado, como no podía ser de otro modo, una ola de reacciones en redes sociales, entre las que se pueden encontrar opiniones tanto a favor como en contra.

El testimonio de la joven cubana fue totalmente sincero y solo cumplía con el objetivo de compartir su experiencia: "Salí de Cuba hace casi cuatro años y mi destino era España", comenzaba diciendo en el vídeo, en el cual también indicaba que tenía recuerdos "muy bonitos" de su paso por nuestro país.

"Es un lugar que me gustó mucho", afirma la joven. Sin embargo, su situación no fue la esperada, según ella misma reconoce: "Desgraciadamente, no me fue bien", añade con total honestidad.

Ante tal situación, @niurki2107 se propuso abandonar España y mudarse a Estados Unidos, algo que, como ella misma relata en el vídeo, fue una decisión "extremadamente difícil" de tomar.

"Trajo llanto, tristeza y mucho miedo", afirma sobre su llegada al país estadounidense. Pero, a pesar de ese inicio de aventura en un nuevo país, también reconoce que mudarse de territorio fue la "mejor decisión" de su vida. "Estoy muy contenta, feliz y agradecida", añadía la tiktoker.

"Me siento muy orgullosa de mí y de mi familia por haber tenido la fuerza de comenzar de cero", añadía en el vídeo. Más allá de todo esto, concluye con una reflexión que ha resonado entre sus seguidores: "Al final nunca sabemos los planes que Dios tiene destinados para nosotros".

En el momento de escribir estas líneas, la publicación de TikTok cuenta con unos 236 'me gusta' y ha generado debate en los comentarios del propio post. Alguien indicaba que "ella se fue porque lo que ganaba no era suficiente", mientras que otras personas le mostraban su apoyo: "Yo llegué hace 23 años y nunca me he arrepentido. Este país es muy generoso".

Antes de terminar, conviene recordar que el Ministerio de Trabajo y Economía Social indica que, quien quiera establecerse en suelo estadounidense, debe contar con un visado de inmigrante, lo que supone una gran diferencia con respecto a países europeos, como es el caso de España.