TELEVISIÓN

Los cuatro invitados de '¡De viernes!' de esta noche prometen competir con el final de 'La voz'

Estos serán los invitados del programa '¡De viernes!' para esta noche, 19 de diciembre, en Telecinco.

'¡De viernes!', programa de Telecinco

'¡De viernes!', programa de Telecinco

Álex Pareja

Álex Pareja

El programa '¡De viernes!' de Telecinco pone toda la carne en el asador este viernes 19 de diciembre con un cuarteto de invitados explosivos, listos para eclipsar la final de 'La Voz 12' en Antena 3 tras el tropiezo de audiencia de la semana pasada.

Los cuatro invitados de esta noche

Carlo Costanzia di Costigliole regresa al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para contraatacar las graves acusaciones de Mar Flores en su libro y en sus apariciones más recientes, revelando planes de demandarla legalmente. Su vuelta llega envuelta en rumores de veto por la cadena tras unas cuantas polémicas, lo que añade más picante a su presencia.

Paola Olmedo, ex de José María Almoguera, desembarca para desmentir las críticas del hijo de Carmen Borrego, quien la señaló como obstáculo en su divorcio la semana pasada. La exparticipante de 'Tardear' destapará las razones del retraso en los papeles y confesará intimidades sobre su paso por el entorno de los Campos.

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, ofrece su estreno televisivo absoluto en el programa de esta noche, detallando su idilio con el progenitor de Anabel Pantoja y el lazo entre padre e hija. No se cortará al dibujar un perfil crítico de Isabel Pantoja ni al exponer el trato del clan hacia el hermano de la artista.

Pocholo Martínez-Bordiú cierra el elenco de esta noche en '¡De viernes!' con su reaparición en pantalla para proclamar el fin de su etapa nocturna y un giro radical en su trayectoria profesional, repasando los momentos más salvajes de su largo historial trasnochador.

Con estos cuatro invitados, '¡De viernes!' apuesta fuerte por testimonios inéditos y broncas familiares para captar ojos frente a una competencia que no le está poniendo las cosas muy fáciles en estas últimas semanas. El cotilleo y el salseo televisivo siempre han funcionado en Telecinco, así que no pueden ir a menos.

